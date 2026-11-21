Hernández Losada llega al cargo después de desempeñarse como rector de la Universidad Autónoma de Occidente. Su trayectoria también incluye el paso por la dirección de Colciencias, entre 2018 y 2019, y por el viceministerio de Ciencia, Tecnología e…

El Gobierno nombró a Diego Fernando Hernández Losada como nuevo viceministro de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, mediante el Decreto 1790 del 19 de noviembre de 2026, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella y la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Hernández Losada llega al cargo después de desempeñarse como rector de la Universidad Autónoma de Occidente. Su trayectoria también incluye el paso por la dirección de Colciencias, entre 2018 y 2019, y por el viceministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre diciembre de 2019 y enero de 2021.

Publicidad

Es ingeniero industrial de la Universidad Nacional y cuenta con tres títulos de maestría: en Administración, de la Universidad del Valle; en Economía, de la Universidad Javeriana, y un Master of Science de la Universidad de Illinois. También tiene un doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.

Antes de llegar al Gobierno nacional, desarrolló buena parte de su carrera en la educación superior.

Fue docente de las universidades Javeriana y de los Andes, y ocupó diferentes cargos administrativos en la Universidad Nacional, entre ellos la dirección general, el decanato y la vicerrectoría. En febrero de 2024 asumió la rectoría de la Universidad Autónoma de Occidente.

La posibilidad de su llegada al Ministerio de Educación se conoció el 9 de noviembre, cuando la Presidencia publicó su hoja de vida y su nombre comenzó a sonar para el cargo. Diez días después, el Gobierno formalizó su designación.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚