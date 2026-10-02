Directora del ICBF denuncia ante la Fiscalía mensajes amenazantes en su contra

"Actuando en nombre propio y en mi condición de Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), presento denuncia penal y, en lo que…

María Carolina Restrepo, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, denunció ante la Fiscalía amenazas en su contra e injurias a través de redes sociales. La funcionaria, quien llegó al cargo tras ser la jefa de debate de la campaña vicepresidencial de José Manuel Restrepo, ha sostenido varias discusiones en redes sociales por sus posturas alrededor de la familia.

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"Actuando en nombre propio y en mi condición de Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), presento denuncia penal y, en lo que corresponde, querella, contra las personas que administran los perfiles mencionados en la referencia y contra quienes resulten responsables, por los hechos que expongo a continuación", se lee en la denuncia. La funcionaria expone mensajes en los que la insultan por sus posturas en el debate al que fue citada en el Congreso.

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El debate de control político ocurrió el 22 de septiembre, y allí la directora del ICBF dijo que, como parte de la reorganización de los programas al interior de la entidad, cambiaría el nombre del programa Familias y Comunidades "porque la familia es una, no son las familias".

Según Restrepo, el senador Duvalier Sánchez, del Partido Verde, publicó en sus redes sociales un vídeo editado con varios apartes de su intervención, pero no la intervención completa. "En él se omitieron mi declaración completa y las réplicas que se dieron en el debate, se presentaron como respuestas dirigidas a él fragmentos que en realidad correspondían a respuestas a otros intervinientes y se incluyeron gestos míos, tomados de otros momentos de la sesión, como si fueran reacciones a sus afirmaciones", explica la funcionaria en la denuncia.

Al día siguiente, el 23 de septiembre, la directora del ICBF recibió varios mensajes con insultos a través de mensaje directo por parte de un usuario. Estos son los que pide a la Fiscalía que se investiguen, a pesar de que no contienen ninguna amenaza de daño.

"Estos mensajes, por sí solos, no contienen el anuncio expreso de un daño, y así lo reconozco. Los pongo en conocimiento de la Fiscalía porque muestran que la hostilidad pasó de las redes sociales a un contacto directo y privado conmigo, ligado a mi actuación como Directora General y a una filiación política que el remitente me atribuye. Además, su contenido es injurioso, razón por la cual sobre ellos formulo querella", dice.

Además, relaciona otros dos mensajes, estos sí publicados de manera abierta y no como mensaje directo. En ellos se detalla que la funcionaria estuvo en el aeropuerto de Cali.

"Estas dos publicaciones son distintas de la crítica o del insulto. En ellas se divulga el lugar preciso en el que me encontraba y se anuncia, primero por una persona y luego por otra, la intención de acercarse a mí o de verme personalmente. Esa información, difundida ante miles de usuarios en medio de una reacción hostil, me lleva a temer por mi seguridad", añade.

Como la funcionaria reconoce, los mensajes no contienen amenazas de muerte o daño alguno. Sin embargo, pide a la Fiscalía que se investigue por el nivel de hostilidad que muestran, de acuerdo con ella.

El presidente Abelardo de la Espriella se pronuncio frente a estas denuncias. "Rechazo de manera categórica las amenazas contra la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la doctora María Carolina Restrepo. Ella está combatiendo la corrupción y no voy a permitir que los intentos de intimidación frenen su labor. La doctora Restrepo cuenta con todo mi respaldo", dijo en su cuenta de X.

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