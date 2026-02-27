Icetex suspende los cobros de créditos educativos a beneficiarios que vivan en Córdoba

La suspensión de los cobros, por parte del Icetex, inicia desde este 27 de febrero. Foto: Icetex

La Junta Directiva del Icetex aprobó un alivio financiero para más de 36 mil personas que financian sus créditos educativos y cuyo núcleo familiar reside en Córdoba, el departamento que se ha visto gravemente afectado por las inundaciones registradas en las últimas semanas.

La entidad anunció que, durante dos meses, a partir de hoy (27 de febrero), suspenderá el cobro del crédito educativo de las y los beneficiarios del Icetex, residentes en el departamento y congelar los intereses corrientes y moratorios, “como medidas que hacen frente a la actual calamidad”, escribieron en un comunicado.

Además, también suspenderán, durante ese mismo periodo, las acciones de cobro administrativo, prejurídico y jurídico, el reporte a centrales de riesgo y la expedición de recibos de pago.

La entidad aclaró que quienes deseen pueden seguir realizando abonos a su crédito a través del portal transaccional de la entidad, los cuales se aplicarán directamente a capital. Y, quienes no deseen tomar estos alivios deberán comunicarlo a través de los canales oficiales del Icetex.

¿Quiénes pueden acceder al alivio financiero?

El alivio está dirigido a 36.710 personas con crédito educativo de ICETEX, que pertenezcan a cartera activa y que se encuentren en etapa de estudios o en amortización, al día o en mora, y cuyo núcleo familiar reside en el departamento de Córdoba o se encuentren vinculados con esta financiación a Instituciones de Educación Superior en este departamento.

El Icetex aclaró que quienes se encuentren en período de estudios continuarán con su proceso de renovación y desembolso sin restricciones. Además, en caso de que los efectos de la calamidad pública persistan por más de dos meses, es posible que el Icetex también amplíe el plazo.

“Este alivio es una medida extraordinaria que acompaña a las personas que tienen crédito educativo y residen en Córdoba, y también a sus familias. El ICETEX hace total seguimiento al desarrollo de la actual situación climática y con estas acciones estamos logrando medidas que nos permitan como país superar la actual situación”, dijo el presidente del instituto Álvaro Urquijo.

