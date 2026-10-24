El padre Harold Castilla, rector de la Uniminuto, es elegido como nuevo presidente de ASCUN

Castilla, quien ejercerá como presidente de ASCUN durante el periodo 2026 – 2028, es oriundo de Turbaná, Bolívar. Es sacerdote eudista, licenciado en Filosofía, teólogo y doctor en Educación de Nova por la Southeastern University de Estados Unidos. Además,…

El padre Harold Castilla Devoz, rector general de la Uniminuto, fue elegido como nuevo presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) por parte de su Consejo Directivo. Cabe apuntar que esta es la primera vez que una institución universitaria asume la presidencia del gremio.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Castilla, quien ejercerá como presidente de ASCUN durante el periodo 2026 – 2028, es oriundo de Turbaná, Bolívar. Es sacerdote eudista, licenciado en Filosofía, teólogo y doctor en Educación de Nova por la Southeastern University de Estados Unidos. Además, el padre Castilla está al frente de la Rectoría General de Uniminuto desde 2017. Bajo su dirección, según comunicó la asociación, la institución ha superado los 110.000 estudiantes, tiene presencia en 32 departamentos y ha llevado su modelo a Costa de Marfil (África). También fue vicepresidente de ASCUN entre 2024 y este año.

Publicidad

Ahora, llega al cargo en un momento clave para el relacionamiento entre las universidades y el Gobierno Nacional. “Ante todo, esto representa una gran responsabilidad frente a los desafíos que tenemos en la educación superior en el país. La asumo como un servicio y como un trabajo plural, con todas las instituciones de la asociación y con todos los que queremos a Colombia y queremos lo mejor para ella”, afirmó Castilla.

En suma, de acuerdo con la visión de ASCUN a 2027, el rector de la Uniminuto tendrá la labor de defender la autonomía universitaria y la libertad de cátedra e investigación, así como fortalecer el sistema mixto de educación superior (público-privado) e incidir en la formulación de política pública.

Le puede interesar

Otras de sus prioridades, indicó la asociación, será la sostenibilidad financiera de las instituciones, la calidad y pertinencia de la formación, la transformación digital y el uso ético de la inteligencia artificial. Del mismo modo, le apostará a la articulación entre universidades, el Estado, los territorios y las empresas, además de la investigación con impacto en las regiones.

“Tendremos que conversar para hacer una agenda común donde todos quepamos y donde todos hagamos la tarea por nuestra Colombia. En medio de la tecnología, de la inteligencia artificial y de la revolución digital, la dimensión humanista tendrá que ser una gran apuesta nuestra: porque somos educación, porque somos generadores de cultura”, agregó Castilla.

ASCUN también comunicó que su Consejo Directivo para el periodo 2026 – 2028 quedó conformado de la siguiente manera:

Vicepresidente: Luis Fernando Polania Obando, rector Universidad del Quindío.

Principales: Raquel Bernal Salazar, rectora Universidad de los Andes; Ana María Piñeros Ricardo, rectora Fundación Universitaria Juan N. Corpas; Maritza Rondón Rangel, rectora Universidad Cooperativa de Colombia; John Jairo Méndez Arteaga, rector Universidad del Tolima; Ana Milena Maya González, rectora Universidad Popular del Cesar; Luquegi Gil Neira, rector Universidad de Antioquia.

Suplentes: Eduardo Crissien Borrero, rector Universidad de La Costa; Fray Sergio Iván Rojas Díaz, O.F.M., rector Universidad San Buenaventura; Manuel Esteban Acevedo Jaramillo, rector Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales; José Ismael Peña Reyes, rector Universidad Nacional de Colombia; Hernán Porras Díaz, rector Universidad Industrial de Santander; y Martha Sofía González Insuasti, rectora Universidad de Nariño.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚