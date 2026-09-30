El salario de los trabajadores en Colombia varía ampliamente entre quienes tienen un título profesional y aquellos que no logran acceder a educación formal. En el país, la informalidad laboral abarca alrededor de la mitad de la población en edad y condiciones para trabajar. Esto también implica que una importante porción del país no alcanza un salario mínimo como remuneración por sus labores. Esto hace parte fundamental de lo que marca esas diferencias.

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El salario de un profesional es cuatro veces más alto que el de alguien sin educación formal

Un informe elaborado por el Centro Javeriano de Competitividad y el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana muestra que tener un título profesional representa, en promedio, tener un salario cuatro veces más alto que el de las personas sin educación formal. Para obtener este dato, los investigadores analizaron la información que recopila la Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada por el DANE.

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“Es interesante observar cómo la población ocupada alcanzó mayores logros educativos, mientras que cayó la proporción de trabajadores con educación básica primaria o menos. Acá es importante destacar que Colombia tiene una población ocupada más educada, pues, entre 2010 y 2025, la proporción de trabajadores con educación superior aumentó del 17% al 30%”, explicó Óliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad, mediante un comunicado.

A pesar de este incremento en la fuerza laboral profesional en el país, las remuneraciones no han mejorado. El análisis de los centros de pensamiento de la Universidad Javeriana muestra que el salario promedio de una persona profesional cayó de COP 3,8 millones en 2010 a COP 3,5 millones en 2025, una reducción de COP 300.000 (-1,3 %) durante 15 años, algo que ha impactado la capacidad de gasto de esta población.

Mientras tanto, el salario de quienes tienen un posgrado se ha mantenido estable durante los últimos 15 años, manteniéndose en un promedio de COP 6,9 millones mensuales. Este ingreso representa 7,8 veces más de lo que gana una persona sin educación formal en promedio.

“Este informe revela una tendencia importante del pregrado universitario. Entre los ocupados de 25 a 29 años, por ejemplo, que es el grupo más próximo a los recién egresados, la remuneración mensual promedio, reportada por los jóvenes, cayó de $3,3 a $3,0 millones entre 2010 y 2025, aclarando que este monto varía ampliamente de aspectos como la carrera, la universidad, el género, el área de desempeño, entre otros factores”, afirmó Gloria Lucía Bernal, directora del LEE de la Javeriana.

Esa tendencia se ha hecho más evidente desde 2021, pues el promedio salarial de quienes tienen posgrado ha ido en aumento, mientras que el de quienes tienen pregrado ha disminuido. Estas cifras, además, contrastan con el hecho de que en el período de tiempo analizado la economía colombiana ha crecido de manera sostenida, pero eso no ha impulsado el crecimiento de los salarios para profesionales.

"La conclusión general del informe apunta a que se debe sostener el aumento del logro educativo, y de su calidad en el servicio, de la población ocupada. Pero también debe lograr que ese mayor logro educativo se traduzca en mayor productividad e ingresos, especialmente para quienes tan solo cuentan con pregrado. Si la remuneración de los universitarios permanece estancada, estudiar más seguirá siendo una vía para acceder a mejores empleos, pero muchos egresados encontrarían que su remuneración no es mejor que la de generaciones anteriores", se lee en el comunicado.

Las cifras analizadas en el informe ahora hacen parte de una plataforma que puede consultar en el portal del Radar de Remuneración.

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