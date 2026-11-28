A pesar de los avances de algunos países para su erradicación, una de cada cinco niñas en el…

Este 27 de noviembre se conmemoró el primer Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado. No obstante, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) advierten que el mundo todavía está lejos de la meta de erradicar este tipo de prácticas para 2030, según los compromisos internacionales asumidos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A pesar de los avances de algunos países para su erradicación, una de cada cinco niñas en el mundo está casada o vive en una unión antes de cumplir los 18 años. Además, 650 millones de niñas y mujeres que viven actualmente contrajeron matrimonio durante su infancia. Se estima que, cada año, casi 12 millones de niñas siguen siendo casadas o entrando en uniones tempranas, lo cual equivale a que cada tres segundos en el mundo, una menor es forzada a contraer matrimonio.

El objetivo, entonces, parece estar lejos de cumplirse. "Al ritmo actual, el mundo no alcanzará la meta de eliminar el matrimonio infantil para 2030. Aunque se han logrado avances, estos siguen siendo demasiado lentos para cumplir el compromiso asumido por la comunidad internacional”, aseguran Unicef y UNFPA.

Es por ello que los fondos hacen un llamado a los Estados a avanzar las acciones de prevención, atención y protección para eliminar esta práctica que no solo impide a las niñas y adolescentes ejercer libremente sus derechos y decidir sobre su futuro, sino que también pone en riesgo sus vidas y su bienestar.

Las agencias instan a acelerar la inversión y la implementación de la estrategias que han demostrado ser eficaces, transformando los compromisos políticos en políticas públicas, programas y servicios con financiación suficiente y sostenida. Para ello, dicen, es clave fortalecer la rendición de cuentas e invertir en educación, protección social y servicios de salud sexual y reproductiva. También se requieren oportunidades económicas para hacer frente a las principales causas del matrimonio infantil y las uniones tempranas, ampliando las alternativas para las niñas y adolescentes.

El escenario en Colombia

En Colombia, en particular, la situación es similar al panorama global. El año pasado se aprobó la ley "Son Niñas, No Esposas", la 2447 de 2025, con la cual se ratificó el compromiso de nuestro país para eliminar el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Si bien esto representó un gran avance, aún queda mucho camino por recorrer. Para la efectiva implementación de esta ley, entre otras cosas, se debe crear el Programa Nacional de atención integral a proyectos de vida, con la participación de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con Anna Azaryeva, representante (e) de Unicef en Colombia, “es urgente que, de la ley en el papel, Colombia dé pasos decididos hacia la acción en los territorios, implementando programas que impulsen los proyectos de vida de niñas y adolescentes. También es importante generar entornos que las protejan de la violencia; invirtiendo en el desarrollo, la educación y la autonomía de las niñas; produciendo datos que permitan monitorear la situación en el país y, garantizando acciones para cambiar costumbres y prácticas muchas veces normalizadas”.

Por su parte, Luis Mora, representante de UNFPA Colombia asegura que poner fin a todas las formas de unión temprana en el país "exige proteger los derechos de las niñas y adolescentes, especialmente de quienes enfrentan mayores riesgos por la pobreza, los conflictos y las emergencias humanitarias, para que puedan crecer y vivir libres y seguras". En ese sentido, agregó, es fundamental "transformar las normas sociales de género que perpetúan estas prácticas mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales para implementar políticas públicas integrales y movilizando a familias, organizaciones sociales, autoridades étnicas, liderazgos comunitarios y jóvenes para cuestionarlas y desnaturalizarlas, con la participación activa de hombres y niños; y reconociendo a las niñas y adolescentes como protagonistas de sus propias vidas”.

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