¿Es funcionario público en Colombia? Hay becas para estudiar en Singapur

Imagen de Singapur. Foto: Marcin Konsek / Wikimedia Commons

Si en este momento es funcionario del Estado colombiano, usted es uno de los posibles candidatos para acceder a becas para estudiar en Singapur. (Lea El camino de la Universidad Sergio Arboleda tras la suspensión de la acreditación)

Así lo acaba de informar el Icetex a través de un comunicado, en el que explica que la convocatoria, que es para hacer cursos cortos de manera presencial o virtual en diferentes áreas del conocimiento, estará abierta hasta el próximo 3 de octubre.

En el caso de quienes quieran asistir de manera presencial, el Gobierno de Singapur ofrece un aporte mensual de 120 dólares de Singapur, alojamiento, la cobertura del 100% de la matrícula, transporte local y seguro médico.

“El objetivo de estos programas, los cuales tendrán lugar en noviembre y diciembre de este año, de acuerdo con cada curso, es enseñar las buenas prácticas de Singapur en diferentes áreas a profesionales colombianos. Los aspirantes podrán encontrar cursos presenciales y virtuales y con una cobertura del 100% en matrículas para las y los que resulten beneficiados”, dice el Icetex.

Quienes deseen postularse, además de ser funcionarios públicos, deben contar con experiencia profesional relacionada con el programa que elijan y deben tener un nivel de inglés certificado, por lo menos B2.

Así mismo, los aspirantes deben tener entre 22 y 65 años, contar con un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7 sobre 5,0 y contar con un año de experiencia profesional.

Estos son los cursos que, según esa entidad, estarán disponibles:

1. Curso presencial en Equidad de género entre hombres y mujeres: hacia una sociedad sigapurense más inclusiva (Gender Equality Between Men and Women: Towards a More Inclusive Singapore Society), en el que se compartirá la experiencia de este país en su avance hacia una sociedad de igualdad de oportunidades y de trato.

2. Curso presencial en Empoderamiento a personas con discapacidad (Empowering Persons With Disabilities), que articula este enfoque inclusivo enfocado a la equidad y la construcción de una sociedad solidaria.

3. Curso presencial en Transformación digital en la asistencia de salud pública (Digital Transformation in Public Healthcare), en el que las y los estudiantes analizarán las mejores prácticas y tecnologías de la ola digital del sector de la salud.

4. Curso virtual en Financiamiento verde del clima (Green Climate Financing), que presentará los mecanismos de financiación disponibles para apoyar proyectos de cambio climático y desarrollo de infraestructuras sostenibles e incluye el pago del 100% de la matrícula por parte del Gobierno de Singapur.

Para más información puede ingresar a este enlace.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚