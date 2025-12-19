¿Está interesado en estudiar una maestría en España? Abren nueva convocatoria de becas Foto: Pexels

La Universidad Internacional de Valencia (VIU), en alianza con la Organización de Estados Americanos (OEA), abrió una nueva convocatoria de becas para realizar una maestría en esta institución. En total, son 300 las becas disponibles.

De acuerdo con la institución, este programa cubre el 60 % del valor total de la matrícula y aplica para el curso académico 2026–2027. El proceso de postulación estará habilitado hasta el 30 de enero de 2026.

📚 ¿Cuáles áreas están habilitadas en la convocatoria de becas?

📝 Área de empresas.

📝 Área de ciencias de la salud.

📝 Área de ciencia y tecnología.

📝 Área de comunicación.

📝 Área de educación.

📝 Área de jurídico.

📝 Área de artes y humanidades.

📚 ¿Qué requisitos son clave para la convocatoria de becas?

📝 Ser residente legal o tener la nacionalidad en un país miembro de la OEA.

📝 Cumplir con los criterios de admisión establecidos por la VIU para cada programa académico.

📝 No haber recibido otras becas de la OEA, en el mismo nivel de estudios propuesto en esta convocatoria.

📝 Antes de iniciar cualquier Programa, todo becado deberá demostrar su capacidad financiera para solventar los costos del programa no cubierto por la beca.

📝 No serán elegibles para recibir las becas los funcionarios de la SG/OEA, las personas que se encuentren bajo contrato por resultados con la SG/OEA, el personal de las Misiones Permanentes ante la OEA ni los familiares directos de cualquiera de estas personas.

📝 Las becas se otorgarán exclusivamente a estudiantes de nuevo ingreso.

📚 ¿Qué cubre la beca?

📝 El 60 % sobre el costo total de la colegiatura y es aplicable únicamente al valor del programa de estudios.

📝 La cuota de admisión, traducción y notarización o autenticación de documentos, materiales de estudio, trámites de titulación y obtención de grado, y cualquier otro gasto no señalado, no están contemplados en esta beca.

📝 Los beneficios están sujetos al rendimiento académico del becado para mantener la beca durante la duración del programa de estudios.

📚 ¿Cómo inscribirse a la convocatoria de becas?

📝 Diligenciar el formulario disponible en la página web, con sus datos personales, como nombre, apellido, email, teléfono.

📝 Elegir el programa para la que se quiere postular.

📝 Cargar los documentos, entre los que están la carta de motivación, el documento de identidad, el expediente académico, título universitario y la hoja de vida.

📝 Leer y aceptar los términos y condiciones para completar la solicitud de beca.

📝 Enviar la solicitud.

Si quiere más información, puede visitar este enlace.

