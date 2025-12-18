Nuevo capítulo en la Universidad del Atlántico: Ministerio de Educación designa a otro rector

Desde el jueves, 30 de octubre empezó una difícil situación en la Universidad del Atlántico, donde empezó a haber enfrentamientos. Foto: Archivo particular y El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Educación acaba de anunciar que tomó una decisión trascendental en la Universidad del Atlántico: a través una resolución decidió designar a un nuevo rector. Su nombre, Rafael Ángel Castillo Pacheco, que reemplazará a Leyton Barrios.

(Lea U. Nacional: exrectores piden a la Procuraduría intervención sobre el futuro de la rectoría)

Como señala la cartera en un comunicado, la designación de Castillo Pacheco, quien también ocupará el cargo de representante legal de la Universidad, tiene como finalidad “implementar las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación y superar en el menor tiempo posible los hallazgos que dieron lugar a su imposición”.

Con esa decisión, pretende, señala, “restablecer la normalidad institucional, asegurar la continuidad del servicio educativo y garantizar condiciones de legalidad, calidad y protección de los derechos de la comunidad universitaria”.

Además, como se lee en la resolución, el Ministerio de Educación podrá adoptar nuevas medidas, dependiendo de si se cumple su propósito y si evoluciona como espera la situación en la U. del Atlántico, una institución que maneja un presupuesto anual de cerca de medio billón de pesos.

(Lea “Es histórico”: rectores celebran la ley que le da más recursos a las universidades públicas)

Previo a la expedición de la presente resolución, el Mineducación había nombrado a una inspectora “in situ”, para que vigilara a la institución de educación superior, pues, a sus ojos, había dificultades en “la gestión administrativa y financiera de la Universidad del Atlántico, así como los aspectos que están afectando las condiciones de continuidad y calidad”.

Posteriormente, le había dado una serie de órdenes al rector para que, entre otras cosas, tomara medidas para restablecer “la normalidad académica, asegurar la prestación adecuada del servicio educativo y proteger la seguridad e integridad de la comunidad universitaria”. Le pedía un plan de acción institucional en un plazo no superior a los tres días.

Sin embargo, el 11 de diciembre profirió otra resolución para reemplazar “hasta por el término de un año, prorrogable por una sola vez” al rector Leyton Daniel Barrios Torres, candidato que ha sido respaldado por Fuad Char.

El exrector entuteló al Mineducación

Ante la decisión del Ministerio de Educación de apartarlo del cargo, Leyton Barrios había interpuesto una acción de tutela contra la cartera que lidera Daniel Rojas.

De acuerdo con Leyton, esa orden había vulnerado algunos de sus derechos fundamentales, como el trabajo o el mínimo vital.

Sin embargo, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla señaló que, si bien asumirá el caso, negó la medida provisional solicitada con la que Barrios buscaba suspender la resolución del Mineducación.

El Juzgado también aseguró que en un término de 10 días hábiles adoptará una decisión y que, a más tardar el 21 de enero de 2026, se emitirá un pronunciamiento de fondo.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚