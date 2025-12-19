Nueva convocatoria para profesores en la U. Nacional: estas son las vacantes y requisitos

La selección se hará con base en la hoja de vida y en pruebas de competencias escritas y orales. Foto: Liz Durán

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, tiene abierto un nuevo concurso profesoral. “Estos procesos de mérito buscan vincular docentes comprometidos con la excelencia, la investigación, la formación integral y el servicio al país. Consulta la convocatoria y participa”, invita la institución pública más importante del país en la página dedicada al proceso.

El concurso es para proveer cinco cargos docentes de cátedra en el Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial: cuatro cargos con dedicación 0.3 y uno con dedicación 0.4. Pueden participar profesionales de las áreas convocadas que cumplan los requisitos mínimos, salvo quienes estén legalmente inhabilitados o sean personas pensionadas, sin importar si su pensión es nacional o extranjera.

La selección se hará con base en la hoja de vida y en pruebas de competencias escritas y orales. El puntaje máximo total es de 1.000 puntos, distribuidos de la siguiente manera: 300 puntos para la hoja de vida, 300 para la prueba escrita y 400 para la prueba oral. Todo el proceso debe ajustarse a los criterios definidos en la guía para aspirantes y en la normativa vigente del Consejo Académico.

En cuanto a los perfiles de los cargos, se establece que la experiencia exigida —docente, investigativa o profesional— debe estar directamente relacionada con el área de desempeño del perfil al que se postula el aspirante. Cada persona puede presentarse máximo a dos perfiles, y una vez inscrita no puede cambiar el perfil elegido durante el proceso. Ojo, la experiencia profesional se refiere al ejercicio de la profesión después de obtener el título; la experiencia docente, a actividades de enseñanza y divulgación del conocimiento en instituciones de educación superior reconocidas; y la experiencia investigativa, a la participación en proyectos, estudios o actividades propias de la investigación en un campo específico.

Los aspirantes deben registrarse en la página web del concurso y subir toda la documentación exigida dentro de las fechas establecidas. Las inscripciones se cierran a las 5:00 p. m. del último día previsto, y una vez cerrado el proceso no se aceptará ninguna documentación adicional ni complementaria.

Cronograma de la convocatoria

El proceso inicia con la divulgación de la convocatoria, que se realiza entre el 15 de diciembre de 2025 y el 20 de febrero de 2026. Durante este mismo periodo, los interesados deben realizar la inscripción y el envío de documentos, teniendo en cuenta que la hora límite ya mencionada. Una vez cerradas las inscripciones, entre el 2 y el 27 de marzo de 2026, la Secretaría de la Facultad, con el apoyo del comité de verificación y la Dirección de Personal Académico, llevará a cabo la verificación del cumplimiento de los requisitos de los aspirantes.

El 10 de abril de 2026 se publicará la lista preliminar de admitidos y no admitidos. A partir de esa publicación, los aspirantes tendrán la oportunidad de presentar reclamaciones por la verificación de requisitos entre el 13 y el 15 de abril de 2026, hasta las 16:59. Posteriormente, el 8 de mayo de 2026, se dará a conocer la lista definitiva de admitidos y no admitidos. Superada esta etapa, entre el 19 de mayo y el 12 de junio se realizará la valoración de las hojas de vida. El 2 de junio de 2026, de manera específica, se hará la citación de los aspirantes para la prueba oral.

Entre el 16 de junio y el 17 de julio de 2026 se desarrollará la valoración de las pruebas de competencias, que incluye el componente escrito y las presentaciones públicas correspondientes a la prueba oral.

El 24 de julio de 2026 se publicarán los resultados preliminares de la valoración de la hoja de vida y de las pruebas de competencias. Frente a estos resultados, los aspirantes podrán presentar reclamaciones entre el 27 y el 29 de julio de 2026, nuevamente con hora límite de 16:59. Los resultados actualizados se publicarán el 21 de agosto de 2026.

Finalmente, el 28 de agosto de 2026 se expedirán las resoluciones de ganadores, elegibles y cargos declarados desiertos. Contra estas decisiones se podrán interponer recursos de reposición entre el 28 de agosto y el 11 de septiembre de 2026, hasta las 16:59. El proceso concluye el 25 de septiembre de 2026, con la publicación de las resoluciones definitivas de ganadores, elegibles y cargos desiertos.

Quienes resulten seleccionados deberán cumplir no solo con labores de docencia, sino también con las funciones misionales de la Universidad, que incluyen formación en pregrado y posgrado, investigación y extensión. Es decir, se espera que los docentes tengan disponibilidad académica integral y no solo para dictar clases.

