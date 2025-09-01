No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Educación

Las becas del ICETEX para estudiar en el exterior, disponibles durante septiembre

Estas becas ofrecen la posibilidad de estudiar en universidades de diferentes países. La oferta incluye becas para pregrados, posgrados, cursos cortos o para estudiar una segunda lengua.

Redacción Educación
01 de septiembre de 2025 - 01:25 p. m.
Esta es la oferta de becas disponibles durante septiembre de 2025.
Esta es la oferta de becas disponibles durante septiembre de 2025.
Foto: Pixabay
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El ICETEX abrió la convocatoria para aplicar a las diferentes becas que estarán disponibles durante septiembre de 2025. Esta oferta, explica la Cancillería en un comunicado, busca “fortalecer la formación académica y profesional en el marco de la internacionalización y la globalización”.

Se trata de diferentes apoyos económicos para cursos cortos, pregrados, posgrados y para estudiar una segunda lengua. Los apoyos también incluyen oportunidades para estudiar de manera presencial o remota.

Vínculos relacionados

Universidad de Antioquia reduciría en $100.000 millones su presupuesto de 2026
SENA amplió plazo para inscribirse a la cuarta oferta de formación. Así puede presentarse
En América Latina hacen falta más de tres millones de profesores, ¿de dónde saldrán?

“Los aspirantes podrán postularse a programas ofrecidos por instituciones de educación superior ubicadas en distintos países alrededor del mundo”, dice la Cancillería en el documento.

Los requisitos y los beneficios varían según la beca a la que las personas quieran aplicar. Las entidades aseguran que se trata de oportunidades diseñadas para facilitar el acceso a universidades reconocidas internacionalmente y que brinden experiencias educativas de alta calidad.

“El ICETEX contribuye al fortalecimiento de la internacionalización de la educación a través de la cooperación interinstitucional e internacional y así brindar oportunidades a estudiantes y profesionales colombianos para impulsar sus trayectorias educativas”, indica esa entidad en su página web.

En total son 24 convocatorias que estarán abiertas durante septiembre y que incluyen becas del 100 %, 80 %, 70 %, entre otras. También incluye algunas becas de alojamiento, como la del Colegio Mayor Miguel Antonio Caro en Madrid, España, para personas que vayan a estudiar a ese país.

Puede consultar la oferta en la página web del ICETEX dando clic aquí. Allí deberá revisar los requisitos de la convocatoria de su interés y seguir el paso a paso para postularse.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚

Por Redacción Educación

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Educación

Icetex

Becas

Becas para estudiar en el exterior

Becas Icetex

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar