Las becas del ICETEX para estudiar en el exterior, disponibles durante septiembre

El ICETEX abrió la convocatoria para aplicar a las diferentes becas que estarán disponibles durante septiembre de 2025. Esta oferta, explica la Cancillería en un comunicado, busca “fortalecer la formación académica y profesional en el marco de la internacionalización y la globalización”.

Se trata de diferentes apoyos económicos para cursos cortos, pregrados, posgrados y para estudiar una segunda lengua. Los apoyos también incluyen oportunidades para estudiar de manera presencial o remota.

“Los aspirantes podrán postularse a programas ofrecidos por instituciones de educación superior ubicadas en distintos países alrededor del mundo”, dice la Cancillería en el documento.

Los requisitos y los beneficios varían según la beca a la que las personas quieran aplicar. Las entidades aseguran que se trata de oportunidades diseñadas para facilitar el acceso a universidades reconocidas internacionalmente y que brinden experiencias educativas de alta calidad.

“El ICETEX contribuye al fortalecimiento de la internacionalización de la educación a través de la cooperación interinstitucional e internacional y así brindar oportunidades a estudiantes y profesionales colombianos para impulsar sus trayectorias educativas”, indica esa entidad en su página web.

En total son 24 convocatorias que estarán abiertas durante septiembre y que incluyen becas del 100 %, 80 %, 70 %, entre otras. También incluye algunas becas de alojamiento, como la del Colegio Mayor Miguel Antonio Caro en Madrid, España, para personas que vayan a estudiar a ese país.

Puede consultar la oferta en la página web del ICETEX dando clic aquí. Allí deberá revisar los requisitos de la convocatoria de su interés y seguir el paso a paso para postularse.

