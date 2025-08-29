SENA amplió plazo para inscribirse a la cuarta oferta de formación. Así puede presentarse

SENA amplió plazo de inscripciones a tercera oferta virtual: son 71.000 cupos. Foto: SENA

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció por medio de un comunicado que ampliará la cuarta oferta de formación presencial y a distancia 2025. La nueva fecha es este miércoles 3 de septiembre para inscribirse en los más de 318 programas.

De acuerdo con la entidad, estos cursos son gratuitos y podrá hacerlo por medio de la plataforma digital del SENA en los diferentes modelos de formación que ofrece.

Ana Lucila Acosta, experta de la Dirección de Formación Profesional, aseguró que aquellas personas que se formen en la entidad, “pueden acceder a un contrato laboral completamente prestacional en la etapa productiva, a apoyos de sostenimiento que cubren gastos de alimentación, transporte o elementos tecnológicos, siempre y cuando se cumplan los requisitos”.

En la oferta presencial hay varios programas, como el de Gestión del Talento Humano, Gestión Administrativa, Seguridad y Salud en el Trabajo, Electricidad Industrial, entre otros.

¿Cómo inscribirte?

📚 Ingrese a la plataforma digital del SENA.

📚 Seleccione el botón ‘Presencial y a Distancia’.

📚 Allí, aparecen todos los datos de los programas de formación. Elija el de su interés y seleccione el curso de su interés.

Si ya estás registrado en SOFIA Plus puede ingresar los mismos datos para iniciar el proceso de inscripción en Betowa.

La entidad recuerda que los programas de formación del SENA son gratuitos y certificados, un proceso que no tiene costo.

