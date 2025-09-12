Estas son las carreras con mayor y menor demanda en Colombia en los últimos 5 años

El análisis, que abarcó el periodo entre 2019 y 2024, fue realizado con base en los datos que el Ministerio de Educación Nacional consolida. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE) publicó recientemente un análisis de las inscripciones en los programas de educación superior en pregrado y las matrículas en educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH) en el país.

El análisis, que abarcó el periodo entre 2019 y 2024, fue realizado con base en los datos que el Ministerio de Educación Nacional consolida en los sistemas de información de la Educación Superior (SNIES) y el de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET).

Antes de abordar los resultados del análisis, el laboratorio explicó que las inscripciones se refieren a las solicitudes de ingreso registradas por las Instituciones de Educación Superior. También reflejan el volumen de aspirantes que, tras culminar la educación media o en años posteriores, manifiestan su intención de continuar su trayectoria en la educación superior.

Las carreras más demandadas en Colombia

El primer hallazgo del análisis adelantado por el LEE apunta a que el nivel universitario es el más demandado, con el 58,7 % de las inscripciones en los últimos cinco años. Le siguen el nivel tecnológico y el técnico profesional con el 36,9 % y el 4,3 %.

Frente a las carreras más demandadas, cuatro áreas del conocimiento concentran en su conjunto la mayor parte de la matrícula nacional: economía, administración, contaduría e ingeniería.

En 2024, por ejemplo, economía, administración, contaduría y afines representaban cerca del 30 % del total nacional de las matrículas. Otras áreas como la ingeniería, la arquitectura y las ciencias sociales humanas concentraban, en conjunto, el 74 $ de las inscripciones en educación superior.

Así mismo, entre los programas académicos más solicitados se encuentran Administración de Empresas, Medicina, Derecho, Psicología y Contaduría Pública.

El análisis también encontró que las áreas de mayor requerimiento por parte de las empresas son administración y derecho, ingeniería, industria y construcción y salud y bienestar, “coincidiendo con las áreas más demandadas por los jóvenes en sus inscripciones académicas”.

Las carreras menos demandadas en Colombia

En la otra cara de la moneda se encuentran las matemáticas y las ciencias naturales. Ambas carreras representaron apenas el 1,9 % de las inscripciones en el periodo analizado por el LEE.

Al respecto, Gloria Bernal, directora del LEE, aseguró que “es preocupante la baja acogida de los pregrados en matemáticas y ciencias básicas. Una de las causas principales: la enseñanza de matemáticas debilitada y sin apoyo sostenido. Esto pone freno a la investigación nacional y pierde el desarrollo del país”.

Frente a la educación para el trabajo, con corte a 2023, el año con los datos más actualizados, el informe resalta que el 55,7 % de los matriculados para este nivel de formación estudiaron un programa técnico laboral. Un 41,4 % un curso de idiomas, siendo inglés el principal, mientras que el restante 3 % estudio otro tipo de cursos.

“Dentro de los programas técnicos laborales, los de mayor matrícula fueron auxiliar en enfermería (8,9%), auxiliar administrativo (4,3%) y auxiliar en servicios farmacéuticos (3,9%)”, señala el análisis.

En términos generales, el LEE concluyó que estas tendencias reflejan la necesidad de alinear la oferta educativa con las expectativas de los jóvenes y las demandas del mercado laboral “con el fin de fortalecer la pertinencia de la formación, mejorar la empleabilidad y aportar al desarrollo social y económico del país”.

