Estas son las carreras con mayor y menor demanda en Colombia en los últimos 5 años

Un informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana reveló que cuatro áreas del conocimiento concentran la mayor parte de la matrícula nacional, mientras dos carreras en particular no superan ni el 2 % de las inscripciones. ¿Cuáles son?

Redacción Educación
12 de septiembre de 2025 - 11:44 a. m.
El análisis, que abarcó el periodo entre 2019 y 2024, fue realizado con base en los datos que el Ministerio de Educación Nacional consolida.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
El Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE) publicó recientemente un análisis de las inscripciones en los programas de educación superior en pregrado y las matrículas en educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH) en el país.

El análisis, que abarcó el periodo entre 2019 y 2024, fue realizado con base en los datos que el Ministerio de Educación Nacional consolida en los sistemas de información de la Educación Superior (SNIES) y el de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET).

Antes de abordar los resultados del análisis, el laboratorio explicó que las inscripciones se refieren a las solicitudes de ingreso registradas por las Instituciones de Educación Superior. También reflejan el volumen de aspirantes que, tras culminar la educación media o en años posteriores, manifiestan su intención de continuar su trayectoria en la educación superior.

Las carreras más demandadas en Colombia

El primer hallazgo del análisis adelantado por el LEE apunta a que el nivel universitario es el más demandado, con el 58,7 % de las inscripciones en los últimos cinco años. Le siguen el nivel tecnológico y el técnico profesional con el 36,9 % y el 4,3 %.

Frente a las carreras más demandadas, cuatro áreas del conocimiento concentran en su conjunto la mayor parte de la matrícula nacional: economía, administración, contaduría e ingeniería.

En 2024, por ejemplo, economía, administración, contaduría y afines representaban cerca del 30 % del total nacional de las matrículas. Otras áreas como la ingeniería, la arquitectura y las ciencias sociales humanas concentraban, en conjunto, el 74 $ de las inscripciones en educación superior.

Así mismo, entre los programas académicos más solicitados se encuentran Administración de Empresas, Medicina, Derecho, Psicología y Contaduría Pública.

El análisis también encontró que las áreas de mayor requerimiento por parte de las empresas son administración y derecho, ingeniería, industria y construcción y salud y bienestar, “coincidiendo con las áreas más demandadas por los jóvenes en sus inscripciones académicas”.

Las carreras menos demandadas en Colombia

En la otra cara de la moneda se encuentran las matemáticas y las ciencias naturales. Ambas carreras representaron apenas el 1,9 % de las inscripciones en el periodo analizado por el LEE.

Al respecto, Gloria Bernal, directora del LEE, aseguró que “es preocupante la baja acogida de los pregrados en matemáticas y ciencias básicas. Una de las causas principales: la enseñanza de matemáticas debilitada y sin apoyo sostenido. Esto pone freno a la investigación nacional y pierde el desarrollo del país”.

Frente a la educación para el trabajo, con corte a 2023, el año con los datos más actualizados, el informe resalta que el 55,7 % de los matriculados para este nivel de formación estudiaron un programa técnico laboral. Un 41,4 % un curso de idiomas, siendo inglés el principal, mientras que el restante 3 % estudio otro tipo de cursos.

“Dentro de los programas técnicos laborales, los de mayor matrícula fueron auxiliar en enfermería (8,9%), auxiliar administrativo (4,3%) y auxiliar en servicios farmacéuticos (3,9%)”, señala el análisis.

En términos generales, el LEE concluyó que estas tendencias reflejan la necesidad de alinear la oferta educativa con las expectativas de los jóvenes y las demandas del mercado laboral “con el fin de fortalecer la pertinencia de la formación, mejorar la empleabilidad y aportar al desarrollo social y económico del país”.

Por Redacción Educación

