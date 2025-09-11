Gremio de la educación superior se pronuncia por eliminación de subsidios del ICETEX

Desde febrero de este año el Gobierno Nacional y el ICETEX anunciaron la medida que se implementaría en dos plazos: febrero y agosto. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (ACIET), un gremio que reúne a 103 IES del país, entre públicas y privadas, publicó este jueves 11 de septiembre un comunicado a raíz de la suspensión del subsidio a la tasa de interés en los créditos educativos implementada por el ICETEX recientemente.

“La decisión de suspender el subsidio a la tasa de interés en los créditos educativos implica que los beneficiarios verán un incremento significativo en el valor de sus cuotas, pasando de una tasa subsidiada cercana al 5 % a una tasa real superior”, señaló la Asociación.

Como lo habíamos contado en varias notas, como esta, desde febrero de este año el Gobierno Nacional y el ICETEX anunciaron la medida que se implementaría en dos plazos: desde febrero de este año para los créditos en amortización y desde agosto para los créditos de quienes todavía están estudiando. La razón principal para desmontar este subsidio, explicó el gobierno, es la compleja situación fiscal que atraviesa el país.

Sin embargo, a los ojos de ACIET, a pesar de la coyuntura fiscal y de que las tasas que ofrece la entidad siguen estando por debajo de las tasas del sistema financiero tradicional, “es evidente que el cambio representa un reto considerable para quienes planificaron su proyecto educativo bajo condiciones distintas”.

La situación, coincide la Asociación con pronunciamientos similares de otras organizaciones en días anteriores, es especialmente crítica para los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, “quienes ya enfrentaban dificultades para sostener sus compromisos financieros”.

“Más allá de los números, lo que está en juego es la permanencia estudiantil, con el consecuente impacto en la salud psicosocial y en el tejido social de las familias, dado el riesgo de que miles de jóvenes no puedan culminar sus estudios, dignificar su vida ni aportar al desarrollo del país”, agregó la Asociación.

En este contexto, la ACIET reiteró la importancia de abrir espacios de diálogo sereno, informado y constructivo que permitan explorar alternativas. Aunque los ministerios de Educación y Hacienda, así como desde el ICETEX, han asegurado en los últimos días que se encuentran gestionando alternativas ante la situación, hasta el momento no se conoce en qué consistirán.

El gran reto, concluyó el gremio, consiste “encontrar el equilibrio entre la sostenibilidad y la justicia social. En este camino, el ICETEX está llamado a ser un aliado que acompañe, oriente y proponga soluciones. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa e incluyente, donde la paz sea una construcción colectiva”.

