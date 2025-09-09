Estas son las cinco personas que aspiran a la rectoría de la Universidad Distrital

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Foto: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

En la noche del martes 9 de septiembre, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas dio a conocer que, mediante la resolución 023 del 4 de septiembre, el Consejo de Participación Universitaria publicó el listado definitivo de las personas habilitadas para el proceso de designación de rector de la institución.

Cabe recodar que a finales de julio, la universidad pública dio inicio al proceso para designar al rector o rectora que estará al frente de la institución de educación superior entre el primero de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2029.

El listado definitivo de habilitados para la convocatoria de designación de rector está compuesto por: Pablo Emilio Garzón Carreño, José Andelfo Lizcano Caro, María Eugenia Calderón, Roberto Ferro Escobar y Ómer Calderón.

¿Qué sigue ahora?

De ahora en adelante, los cinco candidatos contarán con espacios de promoción de su plan de gobierno, a través de foros en cada una de las facultades de la universidad. Estas actividades serán transmitidas por la emisora LAUD 90.4 FM, las redes sociales de la universidad, así como a través de la página web.

Posteriormente, se llevará a cabo una votación ponderada por parte de la comunidad universitaria. Esta etapa del proceso se hará a través de voto electrónico el jueves 30 de octubre desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

El último paso de este proceso de designación tendrá lugar el 19 de noviembre, cuando los integrantes del Consejo Superior Universitario entrevisten a los candidatos en una sesión extraordinaria.

Ese mismo día, el CSU deberá designar al rector. ¿Cómo se hará esa designación? De acuerdo con la resolución que dio inicio al proceso, será designado el candidato que obtenga el mayor puntaje de la sumatoria sobre 100 puntos de los tres ítems que fueron definidos en el Estatuto General, aprobada en noviembre del año pasado.

¿Cuáles son esos tres ítems? La calificación de la hoja de vida, que otorgará hasta 20 puntos; la votación ponderada de la comunidad universitaria, que pesará hasta 53 puntos; y, finalmente, la entrevista y votación del CSU, que otorgará hasta 27 puntos.

Quien resulte designado como rector o rectora de la Universidad Distrital, tendrá desde el 20 hasta el 28 de noviembre para el empalme con el actual rector, Giovanny Mauricio Tarazona, que se desempeña en el cargo desde el 1º de diciembre de 2021.

