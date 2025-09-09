Por primera vez una universidad del Chocó podrá ofrecer el programa de medicina

La UTCH albergará la primera facultad de medicina del departamento. Foto: Ministerio de Educación

Este martes 9 de septiembre, el Ministerio de Educación Nacional dio a conocer que aprobó el programa de Medicina en la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), convirtiéndose, de esta manera, en la primera facultad de medicina del departamento.

Inicialmente, la universidad podrá ofrecer 30 cupos para este programa que “no solo formará a las y los futuros médicos de la región, sino que también les permitirá aprender desde el corazón del sistema de salud local”, de acuerdo con la cartera de educación.

Con esto en mente, quienes concluyan su plan de estudios en el plantel educativo podrán adelantar sus prácticas en centros médicos clave. De esta manera, se busca una formación de alta calidad y pertinente para las necesidades de la región, con el objetivo de reducir los índices de mortalidad.

Frente a este nuevo programa, Daniel Rojas, ministro de Educación, señaló “lo estamos haciendo en el Chocó, al igual que en La Guajira, donde ya fue aprobado el programa de Medicina, y próximamente lo haremos en Soacha, y seguiremos anunciando aperturas de estos programas que, junto a la expansión de hospitales públicos, serán garantes del derecho a la educación y a la salud, los dos más importantes de toda sociedad”.

Un nuevo programa en medio de una situación compleja

Como hemos contado en varios artículos, como este, los últimos dos años han sido complejos para la comunidad de la institución de educación superior más relevante del Chocó.

Mientras la institución se encuentra en un proceso de vigilancia especial por parte del Ministerio de Educación desde octubre de 2023, hace un par de días la cartera anunció que prorrogó por un año más a Luis Alfredo Giraldo Álvarez como reemplazo del rector y representante legal.

Cabe recordar que el anterior rector, David Emilio Mosquera, fue imputado por la Fiscalía en noviembre de 2024 por presuntamente participar en la adjudicación de un contrato a dedo.

Además, en julio de este año, la Contraloría reveló hallazgos que suman presuntas irregularidades por cerca de $8.000 millones. Según el ente de control, la UTCH perdió más de $7.000 millones de la estampilla Pro UTCH por no cobrar a tiempo los recursos retenidos por entidades como la Gobernación del Chocó y el Hospital San Francisco de Asís.

