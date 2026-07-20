Estas tres universidades públicas están buscando profesores: ¿Cómo aplicar a las vacantes?

La mayoría de las convocatorias vencen en los próximos días. Foto: Pixabay

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Varias instituciones de educación superior iniciarán clase esta semana. Otras ya empezaron hace poco. Sin embargo, aún hay plazo en varias universidades para enviar la hoja de vida, en caso de que esté buscando una plaza para ser profesor o profesora.

Por ejemplo, la Universidad del Valle, cuya sede principal está en Cali, la Universidad Industrial de Santander (UIS) y la Universidad de Pamplona son algunas de las instituciones públicas que aún tienen abiertas convocatorias para varias plazas en diversas facultades.

Así puede aplicar a cada una de ellas.

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Vacantes en la Universidad del Valle

En el caso de la Universidad del Valle, una de las más importantes de la región Pacífica colombiana, hay abierta una convocatoria desde el 11 de junio. Cerrará el próximo 31 julio.

Como se lee en su página web, será un “proceso de selección que valora además de la competencia técnica y la trayectoria profesional de los aspirantes, dimensiones aptitudinales de vocación hacia el ejercicio de la carrera profesoral; el cual ha sido diseñado cuidadosamente para garantizar como ejes de su desarrollo los principios del mérito, la libre concurrencia, la objetividad de la evaluación a fin de garantizar su rigurosidad y transparencia”.

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Están recibiendo hojas de vida para cargos en diferentes facultades: para la de Artes Integradas, para la de Ciencias de la Administración, para la de Ciencias Naturales y Exactas, para la de Ciencias Sociales y Económicas, para la de Humanidades, la de Ingeniería, la de Psicología y la de Salud.

Según señala la Universidad, quien quede contratado deberá ser “un profesional de las más altas calidades en los ámbitos académico, investigativo, social y humano, a través del cual la institución desarrolla sus actividades misionales: la docencia, la investigación y la proyección social a través de la extensión”.

Además, indica, “debe ser una persona con vocación hacia el ejercicio docente universitario, con capacidad para disponer sus conocimientos y competencias al servicio de la formación integral de los estudiantes, facilitadores de los procesos de aprendizaje y de construcción del conocimiento”.

Para aplicar, los aspirantes, deben ingresar a este portal, en el que deben registrarse y subir los documentos requeridos. En caso de que tengan inconvenientes, pueden escribir al correo soporte.convocatorias@correounivalle.edu.co o llamar al teléfono 3212100, extensión 2558.

En este enlace puede conocer más detalles de la convocatoria.

95 vacantes en la Universidad de Pamplona

La otra universidad pública que tiene abierta una convocatoria para profesores es la Universidad de Pamplona, una de las más importantes de Norte de Santander. Está abierta desde el 9 de julio y cerrará el 6 de agosto, aunque el pago de la inscripción vence dos días antes.

Según se lee en la resolución de la convocatoria, será un concurso público de méritos en el que hay 95 plazas para docentes tiempo completo de carrera y 30 para profesores de medio tiempo.

Las facultades en la que los ofrecen también son diversas. Hay, por ejemplo, en el programa de Ingeniería Agronómica, en el Medicina Veterinaria, en el de Comunicación Social, en el de Artes Visuales, en el de Microbiología, en el de Derecho, en el de Filosofía, en el de Música, en el Administración de Empresas o en el de Contaduría.

Para ver todos los programas en los que la Unipamplona está buscando profesores puede ingresar a este enlace. En este otro link puede inscribirse y cargar los documentos para participar en la convocatoria.

Más de 100 vacantes en la UIS

La Universidad Industrial de Santander (UIS), la institución de educación superior pública más importante de ese departamento, también tiene abierta una convocatoria para nuevos profesores.

El concurso es para 92 cargos docentes de tiempo completo y 25 cargos de medio tiempo. Estará abierto hasta el jueves 30 de julio.

Como en el caso de la Univalle y la Unipamplona, las plazas son para diversas facultades: Ciencias, Ciencias Humanas, Ingenierías Fisicoquímicas, Ingenierías Fisicomecánicas y la Facultad de Salud, y en carreras como Biología, Física, Matemáticas, Derecho, Educación, Filosofía, Geología, Medicina, entre otras.

El 21 de agosto, la institución publicará la lista de candidatos que reúnen los requisitos de la convocatoria y entre el 4 y el 17 de septiembre deberán presentar la prueba psicotécnica.

Posteriormente, se adelantará la evaluación de la hoja de vida y el 20 de noviembre se publicarán los resultados totales obtenidos por los aspirantes en la evaluación de la sesión docente, la propuesta de investigación, la hoja de vida y la entrevista.

Para conocer todos los documentos solicitados por la universidad, puede visitar esta página web.

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