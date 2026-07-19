¿Quiere aprender inglés? Esta beca le permite hacerlo por diez meses en el exterior

Las becas son para ir a Belice, país de habla inglesa en Centroamérica. Foto: Pexels

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Si usted es una de las personas que está buscando una beca para estudiar inglés, el Icetex anunció hace poco una que le permite hacerlo en el exterior y cubre el 100% de la matrícula.

Como señala en su página web, se trata de un curso intensivo de diez meses que hace parte del Programa de Becas del Certificado de Inglés de Belice como segunda lengua (CESL) 2026–2027.

Es impartido por el Centro Regional de Idiomas (RLC) y ofrecido por la Universidad de Belice (UB), en colaboración con el Gobierno de Belice a través del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de ese país.

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La convocatoria, señala la convocatoria, está dirigida a ciudadanos de México, Honduras, El Salvador, Colombia, Panamá, Venezuela y de la República de China. Está abierta desde el 7 de julio y cerrará el 14 de agosto de 2026 a las 5:00 p. m.

¿Quiénes pueden aplicar y qué requisitos se necesitan?

La convocatoria está dirigida a colombianos y colombianas que sean mayores de 18 años y menores de 65 años en el momento en el que cierre la convocatoria.

Para aplicar se requiere, mínimo, haber cursado el bachillerato. En caso de tener título de pregrado universitario, técnico o tecnológico, debe ser avalado por la autoridad educativa competente.

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Quienes tengan el título de bachiller acreditar un puntaje global mínimo de 300 puntos en las Pruebas de Estado Saber 11°. Quienes, por el contrario, se presenten con estudios de educación superior, deberán acreditar acreditar un promedio acumulado mínimo de 3.7 sobre 5.0 o su equivalente.

“Este promedio deberá estar certificado mediante un documento oficial expedido por la institución (certificado de notas)”, especifica la convocatoria.

Además, quienes quieran aplicar a la beca, deberán tener una carta emitida por la Universidad de Belice en la que se compruebe que la institución educativa los admitió.

“El ICETEX no interviene en el proceso de admisión, ni tiene injerencia en las decisiones tomadas por la universidad”, asegura la entidad.

En caso de que el aspirante ya cuente un crédito del Icetex, deberá estar al día con el pago de las cuotas. No puede estar en mora.

¿Qué cubre la beca?

El programa, que incluye diez becas, cubre el 100 % del valor de la matrícula para que los estudios se llevan a cabo en modalidad presencial.

Los costos del proceso de inscripción, admisión y formalización de la matrícula deberán ser asumidos por el estudiante, así como los gastos relacionados con desplazamientos, alojamiento, alimentación, transporte u “otros costos personales que se generen durante el desarrollo del programa será responsabilidad exclusiva de la persona becaria”.

¿Cuáles criterios privilegiará el jurado?

Para elegir a los aspirantes, quienes seleccionan a lo finalistas privilegiarán varios criterios. El primero será el promedio académico. Quienes tengan mejor promedio, obtendrán más puntos.

De igual forma, se les otorgará más puntos a quienes pertenezcan a los estratos socioeconómicos más bajos y a quienes estén clasificados en las categorías del SISBÉN IV.

Las personas que provengan de regiones, sean de comunidades étnicas o víctimas del conflicto también tendrán puntaje adicional.

Para conocer más detalles, puede ingresar a este enlace.

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