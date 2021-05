El caso se dio en la Escuela de Aviación del Pacífico. El docente les dice a los alumnos “que no se metan en eso” y que “no se dejen contaminar”.

El día de ayer, 4 de mayo, se hizo popular la denuncia de una estudiante de Derecho da la Universidad del Rosario, María Camila Guerrero, quién publicó en redes un video que mostraba cómo su profesor, Edgar Ramírez Baquero, censuraba la imagen que tenía como perfil. En vez de tener la foto de ella, Guerrero tenía un mensaje que decía “qué difícil estudiar mientras matan a mi pueblo” con el que buscaba manifestarse y sumarse al Paro Nacional. (Le sugerimos: Alumna denuncia que profesor la censuró y le exigió quitar su perfil apoyando el Paro Nacional)

Sin embargo, Ramírez le exigió a la estudiante que quitara el mensaje y, ante la negativa de la alumna, la retiró de la clase. Más tarde la Universidad del Rosario envió un comunicado explicando que el profesor ya no estaba vinculado a la Universidad y pidiendo disculpas públicas.

Hoy, 5 de mayo, un caso similar se volvió a presentar, esta vez en la Escuela de Aviación del Pacífico. En un video, también compartido en redes sociales se ve cómo el profesor Juan Felipe Briceño, se opone a que los estudiantes se unan a clase con perfiles que hacen alusión al Paro Nacional.

“No es amenazas lo que estoy diciendo, pero si esto sigue, de esta manera incómoda, comenzamos a tomar decisiones responsables también”, comenta. “Se ponen a poner iconos ahí de que nos están matando, nos están desangrando. Muchachos, no se metan en eso, por favor. No se metan en eso que ustedes son la gente joven. Tenemos que sacar esto adelante y no nos dejemos contaminar por esas redes que están incendiando”. (Le puede interesar: Varias universidades flexibilizaron evaluaciones para que estudiantes puedan unirse al Paro)

Director de la escuela De aviación del Pacífico, grita y desafía a sus estudiantes por tener foto de perfil imagen de apoyo al paro pic.twitter.com/o4h8yZLpUf — Guerra Universitaria (@Gu2Hail) May 5, 2021

Cuando una de sus alumnas les responde que son cosas que la verdad sí están pasando y los afecta a ellos y familias, el profesor vuelve y dice: “¿Corazón, tú lo puedes solucionar? ¿Me siento a llorar por ti? ¿Cuéntame qué hacemos entonces?”. (Acá también: (Puede leer: Profesores envían carta a presidente Duque sobre denuncias por violación a Derechos Humanos))

Hasta el momento, la Escuela de Aviación del Pacífico no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.