Fecode anuncia que se unirá al paro nacional del 14 de octubre

"El momento histórico, político y social que vive el país nos concita a la más amplia unidad de los…

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), el sindicato de magisterio, anunció que hará parte de las movilizaciones que se realizarán en Colombia el próximo 14 de octubre. La organización emitió un comunicado exponiendo los cuatro puntos por los cuales se movilizarán, que incluyen el derecho a la educación pública, el sistema de salud de los maestros y las comunidades educativas afectadas por el sismo del 10 de agosto.

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"El momento histórico, político y social que vive el país nos concita a la más amplia unidad de los movimientos sociales, gremiales, sindicales, políticos alternativos, democráticos y progresistas, por eso, el magisterio colombiano reafirma su compromiso con millones de niños, niñas y adolescentes que encuentran en la escuela pública la única esperanza de vida para la formación, desarrollo y crecimiento en perspectiva de mejorar sus condiciones con bienestar en un entorno seguro", señaló Fecode en el comunicado.

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La primera razón que señalan los educadores para convocar la movilización es el derecho a la educación pública y laica. De acuerdo con el documento, se trata de un derecho constitucional y que hace parte de los pilares fundamentales del Estado colombiano. Sin embargo, aseguran, "advertimos el riesgo inminente con las propuestas de avances hacia procesos de privatización, mediante iniciativas gubernamentales y parlamentarias que amenazan el carácter fundamental, universal y gratuito del derecho de la educación".

En este punto, Fecode manifestó su rechazo a tres proyectos de ley (074. 079 y 249 de 2026 en la Cámara de Representantes), así como la propuesta del Gobierno para modificar el decreto 1075 de 2015, que reglamenta las concesiones educativas.

El sindicato también hizo un llamado, como parte del segundo punto por el cual se movilizarán, para que se convoque al concurso de ascenso y reubicación docente, así como otros procesos "para la dignificación de la labor pedagógica".

Por otra parte, Fecode se refirió al FOMAG y el sistema de salud de los maestros por la crisis que atraviesa este sistema debido a demoras en los pagos a prestadores de servicios, así como por demoras en el reconocimiento y pago de prestaciones sociales.

"Exigimos al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación en calidad de Fideicomitente, a la Fiduprevisora como administradora y operadora de salud, la consolidación de la atención en salud, conforme al Acuerdo 003 de 2024, donde se facilite el acceso al derecho sin barreras, la implementación de auditorías integrales para garantizar el cumplimiento contractual, la oportunidad en el servicio, el buen uso y la trasparencia de los recursos del Fomag, que son del magisterio", señalan en el comunicado.

Finalmente, la organización informó que otro de los motivos de la movilización del próximo 14 de octubre será manifestar su solidaridad con las comunidades educativas afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto, en especial con aquellas que no han podido retomar sus actividades académicas.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó, en su último boletín, que al menos 4.313 centros educativos del país se vieron afectados por este sismo, impactando zonas urbanas y rurales que vieron afectadas sus jornadas escolares desde este evento.

"En ese contexto y dando cumplimiento a las decisiones de la XXII Asamblea General Federal, reafirmamos nuestra decisión de movilizarnos de manera pacífica y contundente el próximo 14 de octubre por nuestros derechos y reivindicaciones, en defensa de la educación pública, la dignidad docente, la salud, el bienestar y los derechos conquistados por maestras y maestros en Colombia", concluye el comunicado.

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