Fecode ratifica que el 30 de octubre habrá paro nacional del magisterio de 24 horas

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), el sindicato de profesores y profesoras más grande Colombia, ratificó que saldrá a un paro nacional de 24 horas el próximo 30 de octubre de 2025.

En su comunicado, el Comité Ejecutivo de Fecode explicó que la jornada de movilización busca avanzar en varios temas estructurales que, según el gremio, afectan de manera directa las condiciones laborales y de bienestar de los docentes en Colombia.

El primer punto tiene que ver con lo que llaman la defensa de la Ley 91 de 1989, una norma que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Esta ley garantiza que los recursos destinados a la salud, pensiones y prestaciones de los maestros sean manejados de forma independiente al resto del sistema general de seguridad social. El segundo objetivo es precisamente el fortalecimiento del Fomag, que ha enfrentado durante los últimos años críticas por el nuevo modelo de salud. El sindicato busca que se implementen mejoras en la administración del fondo, con más eficiencia, transparencia y control sobre los contratos con las IPS de la red que atiende a los profesores.

El tercer punto se refiere al cumplimiento del Acuerdo 003 de 2024, firmado entre Fecode y el Gobierno. Este acuerdo incluye compromisos sobre salarios, prestaciones, condiciones laborales y el nuevo modelo de salud del magisterio. Según el sindicato, varios de esos compromisos aún no se han cumplido. De hecho, uno de los objetivos que motivan la protesta son la estabilización y sostenibilidad del modelo integral de salud y del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la exigencia a las IPS (clínicas y hospitales, entre otras) para que apliquen el nuevo manual tarifario dinámico de salud.

Finalmente, Fecode reclama la creación de una Ley Orgánica de Competencia justa, que reglamente el Acto Legislativo 03 de 2024. Este acto modificó normas sobre la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales en materia de educación.

El Comité Ejecutivo hizo un llamado a todos los maestros del país para que participen masivamente en esta jornada de movilización nacional, que busca, según la organización, consolidar avances en materia de bienestar, salud y derechos laborales para el magisterio.

Durante los últimos dos años (2023 y 2024, y parte de 2025), los docentes afiliados a Fecode —es decir, los profesores del sector público en Colombia— han realizado múltiples protestas, plantones y paros parciales por los problemas en la prestación del servicio de salud. El malestar del magisterio se ha centrado en las fallas del modelo de atención, que incluyen demoras prolongadas en la asignación de citas médicas, en la entrega de medicamentos y en la realización de procedimientos especializados.

La transición al nuevo modelo de salud del Fomag, implementado por el Gobierno Nacional en 2024, generó un periodo de incertidumbre y desorganización. El cambio en la forma de contratación, que pasó de operadores privados a una gestión más centralizada por regiones, dejó a muchos maestros sin atención oportuna, lo que provocó denuncias públicas, tutelas y un creciente sentimiento de inconformidad entre los afiliados.

