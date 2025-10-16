U. Nacional: exrectores piden iniciar proceso para elegir representante en el CSU

La comunidad educativa está a la espera de un segundo fallo del Consejo de Estado. Esta vez, sobre la legalidad en la designación de Leopoldo Múnera, actual rector del plantel. Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado Lozada

Nueve exrectores de la Universidad Nacional, entre los que se encuentran Dolly Montoya, Ignacio Mantilla y Moisés Wasserman, le enviaron una carta a la Secretaria del Consejo Superior Universitario (CSU) pidiendo que se inicie el proceso para que puedan elegir su representante en este cuerpo colegiado.

En la carta, los exrectores recordaron que desde junio de 2024 se abstuvieron de formar parte del CSU, el máximo órgano de dirección y gobierno de las universidades públicas del país.

La decisión de los exrectores se tomó cuatro días después de que el CSU designara como rector a Leopoldo Múnera, luego de que la ministra de Educación del momento, Aurora Vergara, rehusara a firmar el acta de posesión de Ismael Peña, designado como rector por el CSU en marzo de 2024.

A partir de esa fecha (10 de junio) y hasta que se conociera un pronunciamiento de fondo por parte del Consejo de Estado sobre la designación de rector, los exrectores se abstuvieron de formar parte del CSU.

“Nuestro representante, el profesor Ignacio Mantilla Prada, se vio en la necesidad de renunciar por la compleja situación generada después de haber sido designado rector el profesor José Ismael Peña Reyes, a quien reconocemos como rector”, agregaron sobre la decisión que tomaron a mediados del año pasado.

A inicios de septiembre de este año, llegó el primer pronunciamiento del Consejo de Estado sobre la designación de rector en la Universidad Nacional. El alto tribunal decidió no anular la elección de José Ismael Peña, aunque aclaró que el fallo no significaba que regresara al cargo.

En concordancia con lo anterior, concluyen los exrectores, le solicitaron este miércoles 15 de octubre al CSU que se inicie el proceso mediante el cual pueden elegir su representante en el cuerpo colegiado.

Sin embargo, es importante aclarar, como contamos en esta nota, que la comunidad académica todavía está a la espera de un segundo fallo por parte del Consejo de Estado. En esta ocasión, se espera un pronunciamiento sobre si la designación de Leopoldo Múnera fue legal o no.

