Fundación San José deberá entregar información sobre títulos de servidores públicos

La semana pasada, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció posibles irregularidades en la entrega de títulos a 779 servidores públicos por parte de la Fundación Universitaria San José. De acuerdo con ella, dentro de un listado de 1.276 funcionarios titulados allí, encontraron inconsistencias en más de la mitad de los casos.

Como parte de esa denuncia, la representante también aseguró que solicitó información a la Fundación San José sobre los títulos de esos 1.276 funcionarios y que la institución se negó a entregarla argumentando motivos legales. El derecho de petición fue radicado el 24 de noviembre de 2025.

Pedraza interpuso una tutela en contra de la institución y el 28 de enero fue resuelta a su favor. Hoy, la Fundación San José emitió un comunicado afirmando que cumplirá el fallo.

“La solicitud de información se refiere a datos personales de la actividad académica de personas egresadas de esta casa de estudio, que de una forma u otra forma están vinculadas con el Estado. Se trata de información que conforme a la normatividad vigente y la jurisprudencia constitucional, incluye datos de carácter público y de naturaleza semiprivada”, explicaron en un comunicado.

El juez de tutela dio un plazo de 30 días para cumplir con la orden de entregar la información, de los cuales han transcurrido seis. La decisión aclara que la información que debe entregar la institución es únicamente la relacionada a las personas que “ciertamente ostenten la condición de servidores públicos”.

“De manera complementaria, se informará a cada uno de los egresados involucrados sobre las condiciones y circunstancias bajo las cuales se realizará la entrega de la información relacionada con su situación académica personal, garantizando el respeto por el debido proceso y la protección de sus derechos”, añadió la Fundación San José.

La institución solicitará acompañamiento de la Personería de Bogotá en este proceso, buscando garantizar los derechos de sus estudiantes, egresados y de la misma organización, según informaron.

