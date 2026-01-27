Las nuevas denuncias por irregularidades en títulos otorgados por la Fundación San José

De acuerdo con Pedraza, se revisaron 1.276 registros oficiales de servidores públicos con títulos educativos de esta institución de educación superior. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Continúa la controversia en torno a las presuntas irregularidades en la entrega de títulos a funcionarios públicos por parte de la Fundación Educación Superior San José, que se encuentra en el ojo del huracán tras el caso de Juliana Guerrero.

Las nuevas denuncias fueron presentadas por la representante (Dignidad y Compromiso) y candidata al Senado Jennifer Pedraza, quien aseguró que detectó 779 nuevos casos de servidores públicos que reportaron estudios en la Fundación San José con inconsistencias.

En contexto: Fundación San José se pronuncia y pide a la Fiscalía que aclare el caso de Juliana Guerrero.

Para esto, de acuerdo con Pedraza, se revisaron 1.276 registros oficiales de servidores públicos con títulos educativos de esta institución de educación superior. “Encontramos 221 funcionarios que no aparecen en el SNIES, el sistema que certifica que alguien estudió en una institución de educación superior. Es decir, para el Estado, esos estudiantes no existen porque la San José no los reportó”, aseguró la representante.

Además, la representante denuncia que 558 funcionarios sí aparecen, pero con registros incompletos o inconsistentes: algunos figuran solo como inscritos, mientras que otros aparecen como matriculados, pero no graduados.

“Tenemos 35 casos muy similares al de Juliana Guerrero. Esto quiere decir que no tienen registros en el SNIES y además sus títulos universitarios fueron entregados antes de que presentaran las pruebas Saber Pro, lo cual está establecido en la ley”, expresó la representante en una rueda de prensa este martes 27 de enero.

Por estos hechos, Pedrazo insistió en su petición de que el Ministerio de Educación intervenga la Fundación San José. En ese sentido, radicó una solicitud de una indagación preliminar contra la entidad ante la Procuraduría debido a presuntas omisiones en la vigilancia de la emisión de estos títulos.

¿Qué más ha pasado con la Fundación San José?

En los últimos días se han conocido nuevas denuncias en contra de esta institución. Por un lado, la representante a la Cámara Catherine Juvinao señaló que 24 personas habrían recibido sus diplomas de manera irregular por parte de la San José. Por su parte, la representante Pedraza aseguró que Juliana Guerrero, quien aspiró a ser viceministra de Juventud en el Ministerio de la Igualdad, realizó tres pagos a la Fundación días después de haber obtenido sus títulos.

En consecuencia, a mediados de enero, el Ministerio de Educación recordó que desde el pasado 10 de noviembre de 2025 abrió una investigacióna la Fundación San José, basándose en diferentes requerimientos y visitas que la cartera adelantó durante el año pasado. El proceso de indagación ha incluido a los directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, ex secretario general y cualquier persona que haya ejercido la administración y/o el control de la institución.

Como hemos contado en estas páginas, el Mineducación está preparando un informe con los resultados de la investigación. Aunque la cartera esperaba publicarlo antes de que finalizara 2025, hasta ahora no se conoce el documento. Por el momento, ha dicho que el pronunciamiento oficial, los hallazgos y las decisiones que se adoptarán serán comunicadas una vez finalice la etapa de inspección.

¿Qué responde la Fundación San José?

Luego de las recientes denuncias realizadas en torno a la Fundación Universitaria San José, la institución se pronunció a través de un comunicado el pasado 23 de enero. A través de un comunicado, aseguró que siempre ha estado dispuesta a colaborar con las autoridades competentes, especialmente con el Ministerio de Educación, “atendiendo todos los requerimientos formulados y contribuyendo activamente al esclarecimiento de la situación”.

Puntualmente, frente al caso de Juliana Guerrero, la Fundación San José sostuvo que, en ejercicio de su autonomía universitaria, detectó y denunció el fraude. En noviembre de 2025, el consejo directivo de la universidad decidió anular los títulos que había otorgado a Guerrero, tras evidenciar que no existía registro de su actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual.

Días después, en entrevista con El Espectador, Francisco Pareja, fundador y representante legal de la San José, afirmó que entregar los títulos a Guerrero sin que cumpliera con los requisitos fue un acto de “traición” por parte de un funcionario que llevaba trabajando ocho años en la universidad. “Fue a nuestras espaldas”, dijo en aquel momento.

Ahora, la institución subrayó que ha presentado las denuncias ante la Fiscalía y que ha aportado los documentos y soportes correspondientes. “La Fundación Universitaria San José hace un llamado respetuoso y urgente a las autoridades competentes, y en particular a la Fiscalía General de la Nación, para que este caso sea tramitado con la debida celeridad, con el fin de lograr su total esclarecimiento”, comunicó.

Apuntó, además, que continúa fortaleciendo sus sistemas internos de auditoría, verificación y trazabilidad digital. También dijo estar avanzando en un proceso de modernización institucional para incorporar tecnologías de inteligencia artificial orientadas a garantizar la transparencia de sus procesos.

