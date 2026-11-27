La decisión quedó establecida en una resolución de la Secretaría de Hacienda Departamental del 24 de noviembre de…

La Gobernación de Antioquia transferirá COP 11.564 millones adicionales a la Universidad de Antioquia para apoyar su situación financiera. El aporte se hará en un único giro y podrá destinarse a gastos no recurrentes, infraestructura y planes de fortalecimiento de la calidad. Sin embargo, dice la entidad, no se incorporará al presupuesto ordinario de la institución ni comprometerá recursos del departamento para los próximos años.

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La decisión quedó establecida en una resolución de la Secretaría de Hacienda Departamental del 24 de noviembre de 2026, que define el aporte como una "transferencia adicional, extraordinaria y no recurrente, por una sola vez".

¿Qué significa esto? Que la Universidad podrá decidir cómo distribuir los recursos entre los usos autorizados, en ejercicio de su autonomía universitaria, pero no podrá contar con ellos como parte de sus ingresos habituales para los siguientes años.

La Gobernación tampoco estará obligada a repetir esta transferencia en futuras vigencias.

El dinero proviene de ahorros en los gastos de personal de la administración departamental durante 2026, en el marco de su política de austeridad. Según la resolución, la Tesorería General realizará un único giro por el valor total, una vez se cumplan los trámites presupuestales y exista disponibilidad de caja.

Carlos Eduardo Castaño Ríos, vicerrector Administrativo de la UdeA, destacó el aporte en medio de las dificultades financieras que ha atravesado la institución. "Este recurso para funcionamiento por parte de la Gobernación significa que hay un importante compromiso para apoyar a la Universidad y fortalecer su situación financiera", afirmó.

¿Cómo se relaciona con los otros aportes del departamento?

Los COP 11.564 millones no reemplazan ni modifican las transferencias ordinarias que la Gobernación realiza a la Universidad. De acuerdo con el boletín de prensa del 26 de noviembre, este aporte adicional se suma a los COP 62.721 millones correspondientes a las transferencias ordinarias del departamento.

La secretaria de Hacienda de Antioquia, Ofelia Elcy Velásquez Hernández, indicó que entre 2024 y 2027 la administración departamental ha destinado más de $273.000 millones a la Universidad, de los cuales $25.262 millones corresponden a aportes adicionales. En los considerandos de la resolución, la Gobernación también reconoce las dificultades financieras de la UdeA y señala que esta transferencia hace parte de las acciones departamentales para contribuir a superar la situación.

No obstante, aclara que las soluciones estructurales a los problemas de financiación de la educación superior pública corresponden al Gobierno Nacional.

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