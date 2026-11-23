El proyecto tendrá una inversión total de COP 125.737 millones. A los recursos del Gobierno nacional se sumarán COP 55.737 millones…

El Gobierno nacional anunció que destinará COP 70.000 millones a la construcción del Centro de Investigación, Innovación y Transferencia Farmacéutica (CITFARMA) de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. La inversión fue formalizada mediante la Resolución 030222 de 2026, entregada el 23 de noviembre por la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, al rector de la institución, José Ismael Peña.

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El proyecto tendrá una inversión total de COP 125.737 millones. A los recursos del Gobierno nacional se sumarán COP 55.737 millones que aportará la Universidad Nacional, provenientes de ingresos futuros de las estampillas distrital y nacional, según informó el Ministerio de Educación.

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La iniciativa busca ampliar la capacidad del país para investigar, desarrollar y transferir conocimiento en ciencias farmacéuticas. De acuerdo con la información entregada por la Universidad, CITFARMA contará con espacios y plantas piloto que permitirán ensayar procesos de producción de medicamentos biotecnológicos en lotes de mayor escala, antes de transferirlos a fabricantes colombianos.

El centro tendrá capacidad para 777 estudiantes y también apoyará la formación en Farmacia de las sedes de Bogotá, Medellín y Palmira. Además, prestará apoyo a las actividades de control de calidad de medicamentos que desarrolla el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

La inversión llega en medio de las dificultades de infraestructura que enfrenta el Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional. Según recordó la decana de Ciencias, Lucy Gabriela Delgado, desde febrero de 2024 fue necesario cerrar la mitad del edificio de Farmacia debido a fallas en su infraestructura. La funcionaria señaló que, desde entonces, más del 70 % de la investigación del departamento permanece paralizada.

"Más de diez años de espera, hoy una realidad para las Ciencias Farmacéuticas en Colombia", afirmó Delgado durante el anuncio. La decana advirtió que las condiciones actuales de los laboratorios dificultan la formación: "No podemos seguir formando profesionales en laboratorios de los años 50″.

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