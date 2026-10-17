Google ofrece 15.000 becas de formación para colombianos: así puede aplicar

"Los Certificados de Carrera de Google son programas de autoformación en línea flexibles y diseñados para adquirir competencias profesionales en campos con una demanda elevada y gran crecimiento. Este año, la oferta incorpora como novedad el Certificado Profesional de IA de…

Google lanzó una oferta de 15.000 becas de formación para personas nacionales o extranjeras que residan en Colombia. Junto a la organización Colnodo, los programas ofrecen Certificados de Carrera de Google con cursos virtuales enfocados en diferentes habilidades laborales.

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"Los Certificados de Carrera de Google son programas de autoformación en línea flexibles y diseñados para adquirir competencias profesionales en campos con una demanda elevada y gran crecimiento. Este año, la oferta incorpora como novedad el Certificado Profesional de IA de Google, una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades en Inteligencia Artificial y ampliar tus oportunidades laborales", dice Crece con Google en su página web.

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En total hay seis requisitos para acceder a una de las 15.000 becas. Los aspirantes deben ser mayores de 18 años y residir en territorio colombiano. Además, se requiere la capacidad de aprender de manera autónoma, cumpliendo actividades asincrónicas de acuerdo con las exigencias de cada programa. También es necesario contar con un computador y acceso a internet.

Aunque no se requiere tener formación o experiencia previa para acceder a los programas, sí es necesario presentar alguna barrera económica que impida al aspirante poder financiar el programa por su propia cuenta.

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Además del nuevo Certificado Profesional de IA, existen opciones de formación en otros campos, como ciberseguridad, gestión de proyectos, análisis de datos, marketing digital, diseño de experiencia de usuario y soporte de tecnologías de la información.

Los aspirantes deberán diligenciar un formulario virtual que se encuentra disponible en la página web de Colnodo. A lo largo de octubre se hará la asignación de becas y los beneficiarios seleccionados serán contactados por correo electrónico a partir de 26 de octubre. Coursera es la plataforma que aloja los programas de formación y que envía el correo electrónico.

Habrá un plazo límite para activar la beca en Coursera y los programas estarán disponibles hasta octubre de 2027, sin posibilidad de extensión. Durante este período, los beneficiarios podrán elegir los certificados a los que quieren acceder y realizar las actividades de cada curso. Para obtener los certificados, será necesario completar todos los cursos o módulos de un mismo programa.

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