Hay 100 becas disponibles para estudiar pregrados y posgrados virtuales

Las becas disponibles son para programas virtuales.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá, en alianza con Educa Edtech Group, lanzaron una convocatoria de 200 becas para estudiar maestrías con doble titulación europea, programas de pregrado y doctorado. A la fecha ya se han entregado 100 becas y quedan disponibles otras 100 para programas virtuales.

De las 100 becas, 70 cubren el 80 % del valor para estudiar una doble titulación en la Universidad E-campus de Italia o UDAVINCI de México, y un segundo título de ESIBE de España. Las otras 30 becas cubren el 70% para pregrados de 3 años en UDAVINCI o CESUMA de México.

Según la información de la convocatoria, los postulantes deberán asumir el porcentaje restante del programa académico y podrán financiarlos hasta 36 meses dependiendo del pregrado o posgrado escogido.

Algunos de los programas disponibles son Marketing Digital, Data Science, Alta Dirección Comercial y MBA, Recursos Humanos, Educación Física y Deporte, Tecnología Educativa, Administración, Ingeniería en Seguridad Informática, Ingeniería en Logística y Marketing Digital, entre otras.

Los estudios comienzan en el segundo semestre de 2025, y el único requisito es tener título de bachiller para pregrado o título profesional para posgrado. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto y las pueden hacer a través de este enlace.

