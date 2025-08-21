No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Hay 100 becas disponibles para estudiar pregrados y posgrados virtuales

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Gobierno de Bogotá y Educa Edtech Group. Hay opciones para estudiar en universidades de España, Italia y México.

Redacción Educación
21 de agosto de 2025 - 03:18 p. m.
Las becas disponibles son para programas virtuales.
Foto: Pexels
La Secretaría de Gobierno de Bogotá, en alianza con Educa Edtech Group, lanzaron una convocatoria de 200 becas para estudiar maestrías con doble titulación europea, programas de pregrado y doctorado. A la fecha ya se han entregado 100 becas y quedan disponibles otras 100 para programas virtuales.

De las 100 becas, 70 cubren el 80 % del valor para estudiar una doble titulación en la Universidad E-campus de Italia o UDAVINCI de México, y un segundo título de ESIBE de España. Las otras 30 becas cubren el 70% para pregrados de 3 años en UDAVINCI o CESUMA de México.

(Lea también: Inició el proceso de admisión en la Universidad de Antioquia: este es el cronograma)

Según la información de la convocatoria, los postulantes deberán asumir el porcentaje restante del programa académico y podrán financiarlos hasta 36 meses dependiendo del pregrado o posgrado escogido.

Algunos de los programas disponibles son Marketing Digital, Data Science, Alta Dirección Comercial y MBA, Recursos Humanos, Educación Física y Deporte, Tecnología Educativa, Administración, Ingeniería en Seguridad Informática, Ingeniería en Logística y Marketing Digital, entre otras.

Los estudios comienzan en el segundo semestre de 2025, y el único requisito es tener título de bachiller para pregrado o título profesional para posgrado. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto y las pueden hacer a través de este enlace.

(Puede leer. Rotorr responde a Múnera y dice que no ha identificado corrupción en la corporación)

👩‍🏫📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobreeducación?Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚

Por Redacción Educación

