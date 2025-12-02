Icetex abre convocatoria de becas para mujeres interesadas en estudiar en España un curso de cine

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 16 de enero de 2026. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Icetex y la Universidad de Nebrija, en España, lanzaron un convocatoria de becas, las cuales están enfocadas en las mujeres que estén interesadas en realizar un curso corto en cine y comunicación audiovisual. En total, son 10 becas que cubren el 100 % de la matrícula.

(Lea: Habla nuevo rector de la U. Distrital y responde a denuncias sobre su hoja de vida)

De acuerdo con la entidad, el curso comenzará el 2 de marzo de 2026 y será presencial. Acá le contamos todos los requisitos que debe tener en cuenta a la hora de postularse:

📚 ¿En qué consiste la beca?

📝 Cierra: El 16 de enero de 2026 a las 5:00 p.m.

📝 País: España

📝 Área de estudio: Cine y comunicación audiovisual

📝 Oferente: Universidad Nebrija e ICETEX

📝 Duración del programa: 12 días y es presencial

📝 Fecha inicio: 2 de marzo de 2026

📝 Título: Certificación curso corto

📝 Idioma: Español

📚 ¿Cuáles son los temas que tratará la beca?

📝 Organización de la producción audiovisual

📝 Series de ficción

📝 Dirección de fotografía e iluminación

📝 Dirección de actores

📝 Dirección artística

📝 Encuentros con la industria

📝 Actividades culturales

(Puede leer: Universidad Nacional: en una carta piden a José Ismael Peña respuestas por cambios en Rotorr)

📚 ¿Quiénes se pueden postular?

📝 Estudiantes de programas técnicos, de pregrado (en sus dos últimos semestres) o que estén cursando su posgrado.

📝 Graduadas de programas técnicos o de pregrado cuya titulación haya sido obtenida dentro de los dos años previos al cierre de esta convocatoria.

📝 Estudiantes activas de academias o escuelas de cine.

📝 Ser mayor de 20 años y menor de 40 años en el momento del cierre de la convocatoria.

📚 ¿Qué requisitos deben cumplir?

📝 Ser postulada por la institución educativa de origen, a través de una carta que indique el nombre del programa de estudio, duración del programa, semestre o período que se encuentra cursando y aval para participar en la movilidad en la Universidad Nebrija, en caso de ser seleccionada.

📝 La carta debe ser emitida por la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la institución o el (la) Director(a) del programa, con visto bueno de la ORI.

📝 Presentar el certificado de notas del programa cursado, el cual indique el promedio acumulado en escala numérica.

📝 Presentar una propuesta audiovisual al momento de su postulación que desarrollará después de su participación en el programa. Debe contar con el respaldo de la institución académica u organización donde se encuentra trabajando o desarrollando actividades de voluntariado y abordar una temática relacionada con el liderazgo femenino en la industria audiovisual.

(Le puede interesar: Mineducación aclara que las sesiones de los CSU pueden transmitirse en vivo)

📚 ¿Qué cubre la beca?

📝 Son 10 becas del 100 % del valor del programa en España.

📝 Cubre matrícula, transporte y alimentación.

📝 No se financiará ningún ítem adicional a los expresamente mencionados en esta convocatoria. Las personas beneficiarias deberán asumir los gastos correspondientes a cualquier otro concepto relacionado con su estancia en España.

📚 Documentos clave para postularse

📝 Formación académica:

Constancia de estar matriculada en un programa de cine o comunicación audiovisual en una Institución de Educación Superior, academia o escuela de cine colombiana.

Copia digital del título de pregrado o de tecnología profesional emitido por una Institución de Educación Superior colombiana, academia o escuela de cine, dentro de los últimos dos años a la fecha de cierre de la convocatoria.

📝 Desempeño académico:

Presentar el certificado de notas del programa cursado, el cual indique el promedio acumulado en escala numérica. La nota mínima requerida para postular es de 4 en una escala de 1 a 5.

La certificación debe tener una vigencia no mayor a sesenta días calendario a la fecha de cierre de la convocatoria.

📝 Cédula de ciudadanía.

📝 Pasaporte vigente.

📝 Carta de presentación de la aspirante.

📝 Curriculum vitae.

📝 Carta de compromiso.

📝 Propuesta audiovisual.

📝 Certificado de residencia.

📝 Certificado de condiciones socioeconómicas.

📝 Carta de motivación.

Si quiere más información, puede visitar este enlace.

(Lea también: Consejo Académico de la UdeA rechaza presencia de Wilmer Mejía como delegado de Petro en el CSU)

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚