Icetex abre convocatoria de créditos para estudios de pregrado de población Rrom

El Ministerio de Educación y el Icetex anunciaron que ya está abierta la convocatoria para que colombianos de la población Rrom o gitana puedan estudiar su pregrado con crédito condonable a partir de 2025-2.

El Fondo de Atención a la Población Rrom está dirigido a colombianos que integran las Kumpañy registradas en el censo oficial del Ministerio del Interior. Esto, de hecho, es uno de los requisitos para aplicar a la convocatoria. Cabe recordar que las Kumpañy son grupos de familiares pertenecientes a un mismo linaje Rrom o diferentes, pero que han establecido alianzas.

Hasta el próximo 19 de septiembre, quienes estén interesados podrán inscribirse en esta página web para ser parte de la iniciativa, financiada por el Mineducación y administrada por el Icetex. Luego, los aspirantes deben cargar los documentos solicitados a más tardar el 29 de septiembre. El instituto reiteró que estas postulaciones, así como todos los demás trámites de la entidad, se realizan de manera directa, sin intermediarios y sin costo.

El apoyo del fondo “está dirigido especialmente a estas personas en sus territorios para que puedan cursar programas académicos, y destina semestralmente para cada beneficiario hasta cinco salarios mínimos para gastos de matrícula y dos salarios mínimos para gastos de sostenimiento”, de acuerdo con la cartera. Por cada semestre, cubre hasta cinco salarios mínimos por semestre para matrícula y entrega dos salarios mínimos para sostenimiento.

Por su parte, el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo Gómez, dijo que “llegan nuevas oportunidades para que los colombianos y colombianas de estos pueblos tengan la oportunidad de estudiar con este fondo totalmente condonable. Es una oferta de apoyos muy especial porque brinda acompañamiento específico a estas comunidades para que sus jóvenes estudien un programa técnico, tecnológico o universitario”.

La condonación del fondo es otorgada una vez que el beneficiario se gradúe de su programa académico y desarrolle un proyecto social relacionado con el programa estudiado, que debe impactar a su respectiva Kumpañy. Luego, podrá hacer la solicitud de condonación al Icetex.

