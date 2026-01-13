Icetex abre nueva convocatoria de becas para estudiar una maestría virtual

La Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) ofrece becas que cubren el 60, 80 0 100 % de la matrícula de algunos máster virtuales. Foto: Pexels

La Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y el Icetex lanzaron una nueva convocatoria de becas para estudiar una maestría virtual en esta institución, que cubren el 60, 80 o 100 % de la matrícula, dependiendo del programa que elija cada persona.

Para acceder a esta convocatoria, las personas interesadas deberán contar con la admisión definitiva a la universidad y tener un promedio en pregrado superior a 3,5/5. Todos los programas serán dictados en español y tendrá hasta el 30 de enero para postularse.

📚 Becas del 60 %

Cierre: 30 de enero a las 5:00 p.m.

Área de estudio: Diferentes áreas

Oferente: Universidad Internacional de la Rioja

Duración del programa: 1 año

📏 ¿Quiénes se pueden postular a la beca?

Ser mayor de 21 años y menor de 65 años.

Haber culminado sus estudios de pregrado.

Tener un promedio mínimo de 3,7/5,0 de pregrado.

Contar con la admisión definitiva por parte de UNIR para el periodo 2026-1.

Acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.

Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria.

📏 ¿Cuáles máster están disponibles?

MU en Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria

MU en Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Secundaria

MU en Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil y Primaria

MU en Didáctica de las Matemáticas en Educación Secundaria

MU en Tecnología Educativa y Competencias Digitales

MU en Dirección y Administración de Empresas (MBA)

MU en Dirección de Recursos Humanos

MU Dirección de la Gestión Pública

MU Derecho de la Empresa en Colombia

📏 ¿Qué cubre la beca?

Son 120 becas y cubren el 60 % del costo de la matrícula en modalidad virtual.

Los costos asociados al proceso de inscripción, así como el 40 % restante del valor de la matrícula, deberán ser asumidos por el estudiante.

📏 Documentos para la postulación

Admisión definitiva de la universidad

Título universitario de pregrado

Certificado de notas de pregrado

Certificado de experiencia profesional

Documento de identidad

Certificado de residencia

Si quiere mayor información, puede visitar este enlace.

📚 Becas del 80 %

Cierre: El 30 de enero de 2026 hasta las 5:00 p.m.

Área de estudio: Diferentes áreas

Oferente: Universidad Internacional de la Rioja

Duración del programa: 1 año

📏 ¿Quiénes se pueden postular a la beca?

Ser mayor de 21 años y menor de 65 años.

Haber culminado sus estudios de pregrado.

Tener un promedio mínimo de 4,0/5,0 de pregrado.

Contar con la admisión definitiva por parte de UNIR para el periodo 2026-1.

Acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.

Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria.

📏 ¿Cuáles máster están disponibles?

MU en Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria

MU en Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Secundaria

MU en Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil y Primaria

MU en Didáctica de las Matemáticas en Educación Secundaria

MU en Tecnología Educativa y Competencias Digitales

MU en Dirección y Administración de Empresas (MBA)

MU en Dirección de Recursos Humanos

MU Dirección de la Gestión Pública

MU Derecho de la Empresa en Colombia

📏 ¿Qué cubre la beca?

Son ocho becas y cubren el 80 % del costo de la matrícula en modalidad virtual.

Los costos asociados al proceso de inscripción, así como el 20 % restante del valor de la matrícula, deberán ser asumidos por el estudiante.

📏 Documentos para la postulación

Admisión definitiva de la universidad

Título universitario de pregrado

Certificado de notas de pregrado

Certificado de experiencia profesional

Documento de identidad

Certificado de condiciones socioeconómicas

Certificado de residencia

Si quiere mayor información, puede visitar este enlace.

📚 Becas del 100 %

Cierre: El 30 de enero de 2026 hasta las 5:00 p.m.

Oferente: Universidad Internacional de la Rioja

Área de estudio: Diferentes áreas

Duración del programa: 1 año

📏 ¿Quiénes se pueden postular a la beca?

Ser mayor de 21 años y menor de 65 años.

Haber culminado sus estudios de pregrado.

Tener un promedio mínimo de 4,2/5,0 de pregrado.

Contar con la admisión definitiva por parte de UNIR para el periodo 2026-1.

Acreditar un mínimo de 24 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.

Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria.

📏 ¿Cuáles máster están disponibles?

MU en Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria

MU en Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Secundaria

MU en Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil y Primaria

MU en Didáctica de las Matemáticas en Educación Secundaria

MU en Tecnología Educativa y Competencias Digitales

MU en Dirección y Administración de Empresas (MBA)

MU en Dirección de Recursos Humanos

📏 ¿Qué cubre la beca?

Son tres becas y cubren el 100 % del costo de la matrícula en modalidad virtual.

Los costos asociados al proceso de inscripción deberán ser asumidos por el estudiante.

📏 Documentos para la postulación

Admisión definitiva de la universidad

Título universitario de pregrado

Certificado de notas de pregrado

Certificado de experiencia profesional

Documento de identidad

Certificado de condiciones socioeconómicas

Certificado de residencia

Si quiere mayor información, puede visitar este enlace.

