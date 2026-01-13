Icetex abre nueva convocatoria de becas para estudiar una maestría virtual

Escucha este artículo
La Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y el Icetex lanzaron una nueva convocatoria de becas para estudiar una maestría virtual en esta institución, que cubren el 60, 80 o 100 % de la matrícula, dependiendo del programa que elija cada persona.
Para acceder a esta convocatoria, las personas interesadas deberán contar con la admisión definitiva a la universidad y tener un promedio en pregrado superior a 3,5/5. Todos los programas serán dictados en español y tendrá hasta el 30 de enero para postularse.
📚 Becas del 60 %
Cierre: 30 de enero a las 5:00 p.m.
Área de estudio: Diferentes áreas
Oferente: Universidad Internacional de la Rioja
Duración del programa: 1 año
📏 ¿Quiénes se pueden postular a la beca?
- Ser mayor de 21 años y menor de 65 años.
- Haber culminado sus estudios de pregrado.
- Tener un promedio mínimo de 3,7/5,0 de pregrado.
- Contar con la admisión definitiva por parte de UNIR para el periodo 2026-1.
- Acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.
- Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria.
📏 ¿Cuáles máster están disponibles?
- MU en Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria
- MU en Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Secundaria
- MU en Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil y Primaria
- MU en Didáctica de las Matemáticas en Educación Secundaria
- MU en Tecnología Educativa y Competencias Digitales
- MU en Dirección y Administración de Empresas (MBA)
- MU en Dirección de Recursos Humanos
- MU Dirección de la Gestión Pública
- MU Derecho de la Empresa en Colombia
📏 ¿Qué cubre la beca?
- Son 120 becas y cubren el 60 % del costo de la matrícula en modalidad virtual.
- Los costos asociados al proceso de inscripción, así como el 40 % restante del valor de la matrícula, deberán ser asumidos por el estudiante.
📏 Documentos para la postulación
- Admisión definitiva de la universidad
- Título universitario de pregrado
- Certificado de notas de pregrado
- Certificado de experiencia profesional
- Documento de identidad
- Certificado de residencia
Si quiere mayor información, puede visitar este enlace.
📚 Becas del 80 %
Cierre: El 30 de enero de 2026 hasta las 5:00 p.m.
Área de estudio: Diferentes áreas
Oferente: Universidad Internacional de la Rioja
Duración del programa: 1 año
📏 ¿Quiénes se pueden postular a la beca?
- Ser mayor de 21 años y menor de 65 años.
- Haber culminado sus estudios de pregrado.
- Tener un promedio mínimo de 4,0/5,0 de pregrado.
- Contar con la admisión definitiva por parte de UNIR para el periodo 2026-1.
- Acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.
- Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria.
📏 ¿Cuáles máster están disponibles?
- MU en Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria
- MU en Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Secundaria
- MU en Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil y Primaria
- MU en Didáctica de las Matemáticas en Educación Secundaria
- MU en Tecnología Educativa y Competencias Digitales
- MU en Dirección y Administración de Empresas (MBA)
- MU en Dirección de Recursos Humanos
- MU Dirección de la Gestión Pública
- MU Derecho de la Empresa en Colombia
📏 ¿Qué cubre la beca?
- Son ocho becas y cubren el 80 % del costo de la matrícula en modalidad virtual.
- Los costos asociados al proceso de inscripción, así como el 20 % restante del valor de la matrícula, deberán ser asumidos por el estudiante.
📏 Documentos para la postulación
- Admisión definitiva de la universidad
- Título universitario de pregrado
- Certificado de notas de pregrado
- Certificado de experiencia profesional
- Documento de identidad
- Certificado de condiciones socioeconómicas
- Certificado de residencia
Si quiere mayor información, puede visitar este enlace.
📚 Becas del 100 %
Cierre: El 30 de enero de 2026 hasta las 5:00 p.m.
Oferente: Universidad Internacional de la Rioja
Área de estudio: Diferentes áreas
Duración del programa: 1 año
📏 ¿Quiénes se pueden postular a la beca?
- Ser mayor de 21 años y menor de 65 años.
- Haber culminado sus estudios de pregrado.
- Tener un promedio mínimo de 4,2/5,0 de pregrado.
- Contar con la admisión definitiva por parte de UNIR para el periodo 2026-1.
- Acreditar un mínimo de 24 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.
- Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria.
📏 ¿Cuáles máster están disponibles?
- MU en Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria
- MU en Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Secundaria
- MU en Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil y Primaria
- MU en Didáctica de las Matemáticas en Educación Secundaria
- MU en Tecnología Educativa y Competencias Digitales
- MU en Dirección y Administración de Empresas (MBA)
- MU en Dirección de Recursos Humanos
📏 ¿Qué cubre la beca?
- Son tres becas y cubren el 100 % del costo de la matrícula en modalidad virtual.
- Los costos asociados al proceso de inscripción deberán ser asumidos por el estudiante.
📏 Documentos para la postulación
- Admisión definitiva de la universidad
- Título universitario de pregrado
- Certificado de notas de pregrado
- Certificado de experiencia profesional
- Documento de identidad
- Certificado de condiciones socioeconómicas
- Certificado de residencia
Si quiere mayor información, puede visitar este enlace.
