Educación

Icetex abre nueva convocatoria de becas para estudiar una maestría virtual

Para acceder a esta convocatoria, las personas interesadas deberán contar con la admisión definitiva a la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y tener un promedio en pregrado superior a 3,5/5.

Redacción Educación
13 de enero de 2026 - 08:19 p. m.
La Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) ofrece becas que cubren el 60, 80 0 100 % de la matrícula de algunos máster virtuales.
Foto: Pexels
La Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y el Icetex lanzaron una nueva convocatoria de becas para estudiar una maestría virtual en esta institución, que cubren el 60, 80 o 100 % de la matrícula, dependiendo del programa que elija cada persona.

(Lea: Los escenarios que le esperan a la U. de Antioquia, en medio de una pelea política)

Para acceder a esta convocatoria, las personas interesadas deberán contar con la admisión definitiva a la universidad y tener un promedio en pregrado superior a 3,5/5. Todos los programas serán dictados en español y tendrá hasta el 30 de enero para postularse.

📚 Becas del 60 %

Cierre: 30 de enero a las 5:00 p.m.

Área de estudio: Diferentes áreas

Oferente: Universidad Internacional de la Rioja

Duración del programa: 1 año

📏 ¿Quiénes se pueden postular a la beca?

  • Ser mayor de 21 años y menor de 65 años.
  • Haber culminado sus estudios de pregrado.
  • Tener un promedio mínimo de 3,7/5,0 de pregrado.
  • Contar con la admisión definitiva por parte de UNIR para el periodo 2026-1.
  • Acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.
  • Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria.

📏 ¿Cuáles máster están disponibles?

  • MU en Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria
  • MU en Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Secundaria
  • MU en Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil y Primaria
  • MU en Didáctica de las Matemáticas en Educación Secundaria
  • MU en Tecnología Educativa y Competencias Digitales
  • MU en Dirección y Administración de Empresas (MBA)
  • MU en Dirección de Recursos Humanos
  • MU Dirección de la Gestión Pública
  • MU Derecho de la Empresa en Colombia

(Puede leer: Hay 10.000 cupos para estudiar inglés gratis y desde casa, ¿cómo aplicar?)

📏 ¿Qué cubre la beca?

  • Son 120 becas y cubren el 60 % del costo de la matrícula en modalidad virtual.
  • Los costos asociados al proceso de inscripción, así como el 40 % restante del valor de la matrícula, deberán ser asumidos por el estudiante.

📏 Documentos para la postulación

  • Admisión definitiva de la universidad
  • Título universitario de pregrado
  • Certificado de notas de pregrado
  • Certificado de experiencia profesional
  • Documento de identidad
  • Certificado de residencia

Si quiere mayor información, puede visitar este enlace.

📚 Becas del 80 %

Cierre: El 30 de enero de 2026 hasta las 5:00 p.m.

Área de estudio: Diferentes áreas

Oferente: Universidad Internacional de la Rioja

Duración del programa: 1 año

📏 ¿Quiénes se pueden postular a la beca?

  • Ser mayor de 21 años y menor de 65 años.
  • Haber culminado sus estudios de pregrado.
  • Tener un promedio mínimo de 4,0/5,0 de pregrado.
  • Contar con la admisión definitiva por parte de UNIR para el periodo 2026-1.
  • Acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.
  • Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria.

📏 ¿Cuáles máster están disponibles?

  • MU en Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria
  • MU en Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Secundaria
  • MU en Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil y Primaria
  • MU en Didáctica de las Matemáticas en Educación Secundaria
  • MU en Tecnología Educativa y Competencias Digitales
  • MU en Dirección y Administración de Empresas (MBA)
  • MU en Dirección de Recursos Humanos
  • MU Dirección de la Gestión Pública
  • MU Derecho de la Empresa en Colombia

📏 ¿Qué cubre la beca?

  • Son ocho becas y cubren el 80 % del costo de la matrícula en modalidad virtual.
  • Los costos asociados al proceso de inscripción, así como el 20 % restante del valor de la matrícula, deberán ser asumidos por el estudiante.

(Le puede interesar: ICBF formalizará el primer grupo de madres comunitarias: serán 2.353)

📏 Documentos para la postulación

  • Admisión definitiva de la universidad
  • Título universitario de pregrado
  • Certificado de notas de pregrado
  • Certificado de experiencia profesional
  • Documento de identidad
  • Certificado de condiciones socioeconómicas
  • Certificado de residencia

Si quiere mayor información, puede visitar este enlace.

📚 Becas del 100 %

Cierre: El 30 de enero de 2026 hasta las 5:00 p.m.

Oferente: Universidad Internacional de la Rioja

Área de estudio: Diferentes áreas

Duración del programa: 1 año

📏 ¿Quiénes se pueden postular a la beca?

  • Ser mayor de 21 años y menor de 65 años.
  • Haber culminado sus estudios de pregrado.
  • Tener un promedio mínimo de 4,2/5,0 de pregrado.
  • Contar con la admisión definitiva por parte de UNIR para el periodo 2026-1.
  • Acreditar un mínimo de 24 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.
  • Si la persona aspirante es beneficiaria de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria.

📏 ¿Cuáles máster están disponibles?

  • MU en Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria
  • MU en Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Secundaria
  • MU en Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil y Primaria
  • MU en Didáctica de las Matemáticas en Educación Secundaria
  • MU en Tecnología Educativa y Competencias Digitales
  • MU en Dirección y Administración de Empresas (MBA)
  • MU en Dirección de Recursos Humanos

📏 ¿Qué cubre la beca?

  • Son tres becas y cubren el 100 % del costo de la matrícula en modalidad virtual.
  • Los costos asociados al proceso de inscripción deberán ser asumidos por el estudiante.

(Lea también: Listas de útiles escolares: esto es lo que pueden y no pueden pedirle los colegios privados)

📏 Documentos para la postulación

  • Admisión definitiva de la universidad
  • Título universitario de pregrado
  • Certificado de notas de pregrado
  • Certificado de experiencia profesional
  • Documento de identidad
  • Certificado de condiciones socioeconómicas
  • Certificado de residencia

Si quiere mayor información, puede visitar este enlace.

Por Redacción Educación

