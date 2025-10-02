Icetex anuncia alivio para créditos para “reconocer labor social” de beneficiarios

Imagen de referencia. La iniciativa hace parte del “Plan de Oportunidades del Icetex”. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Junta Directiva del Icetex aprobó la “Condonación Parcial de Capital por Compensación Social”, una medida que permitirá condonar el 25 % sobre el saldo de capital adeudado a beneficiarios con crédito educativo de recursos propios para pregrado, destinados a la matrícula, y que sean certificados por fuentes de información oficial por contribuir al bienestar de la sociedad colombiana.

Se trata de un alivio “para reconocer y premiar la labor social de beneficiarios que finalizaron su programa de pregrado con crédito educativo del Icetex, que lo están pagando juiciosamente y que ahora se dedican a ejercer una labor social que contribuye al desarrollo del país”, explicó el presidente del instituto, Álvaro Urquijo.

La iniciativa, que hace parte del “Plan de Oportunidades del Icetex”, aplicará para quienes cumplan los requisitos y, a través de su labor social, contribuyan de manera efectiva a la reducción de desigualdades, el fomento de la equidad, el fortalecimiento de la inclusión social, la promoción de la educación, salud, empleo sostenible y/o al desarrollo sostenible en general.

Urquijo apuntó que esta condonación por compensación social priorizará a beneficiarios de crédito de la entidad que pertenezcan a “clase vulnerable, como víctimas del conflicto armado, indígenas, red unidos, y población con Sisbén”.

La medida, según el instituto, está basada en experiencias similares tanto nacionales como internacionales. Diversos países, como Nueva Zelanda, Hungría y Bélgica, dice el Icetex, han implementado “con éxito alternativas de pago que permiten a los profesionales redimir parte de su deuda a través de acciones de impacto social”.

El Icetex comunicó que para identificar a quienes serán beneficiados por esta medida, se realizará una selección cerrada en bases de datos que le son entregadas por entidades nacionales. Se validará que las personas tengan un crédito y que, a través de sus acciones, generen un impacto social positivo y contribuyan al desarrollo del país.

Entre las entidades que facilitarán los listados y las certificaciones se encuentran:

Ministerio de Educación: docentes de educación básica, secundaria y media vinculados al Mineducación, que ejerzan su labor en instituciones educativas públicas del país.

Ministerio de Salud: trabajadores del sector salud vinculados al Minsalud que prestaron su Servicio Social Obligatorio en zonas rurales apartadas o con difícil acceso a servicios de salud.

Ministerio del Trabajo: jóvenes que hayan participado en el programa Estado Joven y que, durante su vinculación a entidades públicas, hayan demostrado un compromiso con el servicio a la comunidad.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): padres y madres comunitarias vinculadas al ICBF que atiendan a niños y niñas en zonas rurales o con altos índices de vulnerabilidad.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación: investigadores vinculados a instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyas investigaciones generen un impacto social positivo.

Ministerio del Deporte: deportistas que hacen parte del Programa Atleta.

¿Cuáles son los principales requisitos?

Para ser seleccionado como beneficiario de esta condonación, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Estar registrado en las bases de datos de las entidades del orden nacional que el Icetex ha definido.

Que la entidad fuente de información certifique de manera directa al Icetex la labor de impacto social.

Que la labor de impacto social haya sido desarrollada desde el año 2022, en concordancia con la entrada en vigencia de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023.

Tener un crédito de pregrado país con recursos propios del Icetex, en modalidad matrícula, y encontrarse en etapa de amortización y al día.

En los casos en que el usuario cumpla los requisitos para acceder a la medida, pero se encuentre en mora, tendrá la posibilidad de ponerse al día para que se pueda dar aplicación al beneficio.

Contar con un saldo de capital igual o superior a cuatro (4) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.

No haber recibido previamente el beneficio de Condonación Parcial de Capital por Compensación Social, ni condonación de capital por otros conceptos diferentes a compensación social.

“El Icetex será en encargado de validar el cumplimiento de requisitos en las bases de datos suministradas por las entidades del orden nacional y de notificar a cada uno de los beneficiarios la aplicación de la Condonación Parcial de Capital por Compensación Social”, agregó la entidad. Quienes desean obtener más información sobre esta medida, además de otras convocatorias de créditos, fondos condonables y becas, pueden ingresar a esta página web.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚