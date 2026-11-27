El Gobierno Nacional anunció nuevas medidas para los beneficiarios de créditos del Icetex, entre ellas la ampliación de una campaña de acuerdos de pago hasta el 19 de diciembre, la continuidad de una amnistía para quienes tienen deudas en mora prolongada y mayores beneficios para los estudiantes que pagan cumplidamente sus obligaciones. Los anuncios fueron presentados durante un discurso en el que el presidente Abelardo de la Espriella defendió el papel del Icetex en la financiación de la educación superior y aseguró que su gobierno busca…

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El Gobierno Nacional anunció nuevas medidas para los beneficiarios de créditos del Icetex, entre ellas la ampliación de una campaña de acuerdos de pago hasta el 19 de diciembre, la continuidad de una amnistía para quienes tienen deudas en mora prolongada y mayores beneficios para los estudiantes que pagan cumplidamente sus obligaciones. Los anuncios fueron presentados durante un discurso en el que el presidente Abelardo de la Espriella defendió el papel del Icetex en la financiación de la educación superior y aseguró que su gobierno busca recuperar la capacidad de crédito de la entidad.

La primera medida consiste en ampliar hasta el 19 de diciembre la campaña Sin Estrés con el Icetex, dirigida a beneficiarios que tienen cuotas vencidas desde hace más de 30 días, pero menos de un año. Según explicó el mandatario, cerca de 78.000 personas podrían acceder a acuerdos de pago con condonaciones de hasta el 100 % de los intereses corrientes vencidos y moratorios.

“Más de 3.000 personas han suscrito acuerdos que representan condonaciones superiores a COP 5.000 millones de pesos”, señaló.

El segundo anuncio tiene que ver con la continuidad de la amnistía para los créditos en mora prolongada, clasificados como cartera de difícil recuperación. Este beneficio estará vigente durante los primeros meses de 2027 y está dirigido a cerca de 60.000 beneficiarios que llevan más de un año sin poder cumplir con sus obligaciones. De acuerdo con el presidente, quienes cumplan las condiciones establecidas podrán saldar sus deudas mediante la condonación de hasta el 80 % del capital y hasta el 100 % de los intereses.

El mandatario indicó que, en los últimos meses, 11.196 beneficiarios se han acogido a esta amnistía, con condonaciones que suman COP 363.753 millones. “Quiero que muchos más colombianos puedan acogerse a estos beneficios, resolver sus obligaciones pendientes y recuperar la tranquilidad económica que han perdido a causa de sus deudas”, afirmó.

Beneficios para quienes pagan cumplidamente sus créditos

La tercera decisión está dirigida a los beneficiarios que se encuentran al día con sus obligaciones. El presidente anunció que durante 2027 se mantendrá la condonación parcial de capital por pago anticipado y que aumentará el porcentaje de ese beneficio.

Podrán acceder quienes estén al día con sus créditos y hayan pagado oportunamente sus cuotas durante los últimos 12 meses. Hasta el momento, según las cifras presentadas en el discurso, 1.445 personas han accedido a este beneficio, con condonaciones por $2.163 millones.

Sin embargo, el mandatario no precisó cuál será el nuevo porcentaje de condonación. “Hay que premiar a quien cumple. Considero justo que el ICETEX también reconozca a los colombianos que han atendido puntualmente sus obligaciones”, sostuvo.

Durante su intervención, el presidente también se refirió a las medidas que, según dijo, su gobierno ha adoptado para recuperar la capacidad de financiación de la entidad. Entre ellas mencionó la apertura de una convocatoria con 15.000 nuevos cupos de crédito.

También destacó el restablecimiento temporal de los subsidios a las tasas de interés, una medida que desde octubre beneficia a cerca de 138.000 colombianos con obligaciones ante el Icetex. A esto sumó la ampliación de las alternativas de financiación y las condiciones preferenciales para estudios técnicos y tecnológicos, así como el restablecimiento del crédito de sostenimiento para estudiantes de universidades privadas.

El mandatario también mencionó un programa de alivios para 44.411 beneficiarios afectados por el terremoto en cinco departamentos, con una inversión prevista superior a los COP 107.000 millones. Las medidas incluyen el congelamiento temporal de cuotas, la suspensión de intereses y la interrupción de las gestiones de cobro. Al cierre de su intervención, el presidente insistió en que el Icetex debe contar con los recursos necesarios para mantener la financiación de los estudios superiores. “Por eso, querida ministra y señor presidente, vamos a conseguir para el Icetex los recursos que sean necesarios”.

El cuarto anuncio está relacionado con la recuperación de las regiones afectadas por el terremoto. El presidente informó que el Icetex ya seleccionó cuatro iniciativas universitarias que recibirán COP 250 millones cada una, para una inversión total de COP 1.000 millones. Además, anunció una nueva alianza entre la entidad y el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Comisión Binacional Fulbright, para desarrollar hasta cinco proyectos en Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. La iniciativa contempla el acompañamiento de especialistas estadounidenses, quienes aportarán su experiencia y conocimientos en proyectos de recuperación económica, emprendimiento, turismo e infraestructura.

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“Las universidades participarán en proyectos de recuperación económica, emprendimiento, turismo e infraestructura. Quiero que aporten sus conocimientos y su capacidad de investigación a la reconstrucción de las zonas afectadas”, explicó el mandatario.

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