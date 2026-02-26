Universidad Nacional: ¿quiénes acompañarán a José Ismael Peña en la rectoría? Foto: Cortesía

Desde su casa en Bogotá, José Ismael Peña se posesionó como rector de la Universidad Nacional el pasado 19 de febrero de 2026. Su reintegro al cargo, en un proceso de varios años que contamos en esta nota, ha significado cambios en las directivas de la institución de educación superior más grande de Colombia.

Por ejemplo, un día antes de la posesión de Peña, se conoció la renuncia de Carolina Jiménez, entonces vicerrectora de la sede Bogotá de la Universidad Nacional. A esto se sumaron las renuncias en otras sedes en el país.

Ahora, Peña ya definió las personas que lo acompañarán en su regreso a la rectoría de la institución. En el caso de las vicerrectorías, se conoció que Luz Arabany Ramírez Castañeda será la vicerrectora general.

Por otra parte, Lorena Chaparro Díaz asumirá la Vicerrectoría de la sede Bogotá; María Alejandra Guzmán Pardo será la nueva vicerrectora académica; y Olga Janneth Gómez Ramírez estará al frente de la Vicerrectoría de Investigación.

Los otros nombramientos incluyen a Giovanni Muñoz Puerta como gerente nacional financiero y administrativo; a Carlos Alberto Moncada como director de Investigación y Extensión de la sede Bogotá.

¿Qué ha pasado con la rectoría de la Universidad Nacional?

La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá abre el capítulo más reciente del largo proceso que ha sido la designación de un rector para el periodo 2024-2027 en la U. Nacional, que comenzó a agitarse en marzo de 2024, cuando el Consejo Superior Universitario (CSU) designó a Peña como rector.

En esta línea del tiempo le explicamos de manera detallada lo que siguió: De Peña a Múnera: así ha sido la pelea por la rectoría de la Universidad Nacional

Entre los hitos más destacados de este proceso, cabe recordar que en septiembre de 2025, el Consejo de Estado decidió no anular la elección del profesor Peña como rector de la Universidad Nacional, aunque aclaró que el fallo no significaba su retorno al cargo.

Poco más de dos meses después, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la Resolución 068 del 6 de junio de 2024, que había designado a Leopoldo Múnera Ruiz como rector. Días después, Múnera se apartó del cargo.

Teniendo como base la sentencia del Consejo de Estado de septiembre, Peña sostuvo que, como su acto de designación no había sido anulado, persistía su derecho a ejercer la rectoría. De ese modo, presentó una acción de tutela que, en primer instancia, fue negada.

Sin embargo, ahora, el tribunal le dio la razón y amparó sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al acceso a funciones y cargos públicos.

