¿Cómo consultar los resultados del examen Saber Pro 2025?

La aplicación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT fue el 18 de mayo y sus resultados se publicaron el 29 de agosto. Foto: Icfes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) dio a conocer los resultados de dos pruebas claves para la educación superior. El examen Saber Pro, que evalúa a personas próximas a culminar su formación profesional universitaria, y el examen Saber TyT, que evalúa a los estudiantes que se graduarán de programas técnicos y tecnológicos.

Estos exámenes evalúan las cinco competencias que suelen evaluar las diferentes pruebas del Icfes: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés.

Adicionalmente, para algunos programas suele evaluarse una prueba específica, que mide competencias particulares para carreras de áreas de atención en salud, diseño de infraestructuras, investigación jurídica, entre otras.

Las pruebas correspondientes a 2025 fueron presentadas el pasado 18 de mayo por más de 250.000 estudiantes, según las cuentas de la entidad. Los resultados de ambos exámenes fueron publicados el 29 de agosto.

Para consultar los resultados debe seguir este proceso:

Ingrese a la página oficial, icfes.gov.co Vaya al módulo correspondiente: “Consulta aquí los resultados de Saber Pro” o “Consulta aquí los resultados de Saber TyT. Una vez en el módulo, debe ingresar el tipo y número de identificación con el que se registró para presentar el examen. Además, debe ingresar el número de registro que le fue asignado por el Icfes para la prueba, así como su fecha de nacimiento.

Con estos datos podrá hacer la consulta de los resultados. Estos están ordenados por competencias, pero también incluyen un resultado global.

¿Qué beneficios se obtienen con los resultados del Saber Pro y Saber TyT?

Una vez conozca los resultados, puede consultar con la Institución de Educación Superior en la que estudia si ofrece algún tipo de beneficio por los resultados.

Algunas universidades ofrecen desde descuentos o exoneración en el pago de los derechos de grado, hasta descuentos o becas en programas de posgrado.

Esto varía dependiendo de la institución y del puntaje que haya obtenido.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚