La primera jornada será el domingo 18 de abril de 2027, cuando se aplicarán las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico. Después, el domingo 22 de agosto, se realizarán los exámenes correspondientes al…

El Icfes publicó el calendario de las pruebas de Estado que aplicará durante 2027. La programación incluye los exámenes Saber 11, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, así como las pruebas Saber Pro y Saber TyT, dirigidas a estudiantes próximos a terminar sus programas de educación superior.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Icfes publicó el calendario de las pruebas Saber 11 para 2027: estas son las fechas

La primera jornada será el domingo 18 de abril de 2027, cuando se aplicarán las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico. Después, el domingo 22 de agosto, se realizarán los exámenes correspondientes al calendario A, que, según el Icfes, son los que reúnen a un mayor número de estudiantes. La entidad también programó dos jornadas para las pruebas Saber Pro y Saber TyT, dirigidas a estudiantes de programas profesionales, técnicos y tecnológicos.

Publicidad

"En el Icfes, iniciamos el proceso de transformación de la evaluación, publicando oportunamente los calendarios de las diferentes Pruebas de Estado, las cuales serán un instrumento que va más allá del resultado, que transforma la educación al generar evidencia estratégica sobre las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes próximos a culminar sus diferentes etapas educativas, aportando información clave para la toma de decisiones, el acceso a la educación superior y el cierre de brechas, bajo un enfoque de evaluación humana, inclusiva y centrada en las oportunidades", sostuvo la directora General (e) del Icfes, Maribel Castro Flórez.

Fechas de inscripción para las pruebas Saber 11 de 2027

El proceso de inscripción para las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico comenzará el martes 1 de diciembre de 2026 y se extenderá hasta el viernes 29 de enero de 2027, durante el periodo ordinario de registro y recaudo. Quienes no alcancen a realizar el trámite en ese plazo tendrán una segunda oportunidad durante el periodo extraordinario, que irá del 1 al 12 de febrero de 2027.

Las tres pruebas se aplicarán el domingo 18 de abril. Las citaciones se publicarán el viernes 2 de abril. En cuanto a los resultados, los estudiantes que presenten Saber 11 calendario B podrán consultarlos desde el viernes 11 de junio, mientras que los resultados de Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico estarán disponibles el 18 de junio. El examen Saber 11 está dirigido a estudiantes que cursan grado undécimo, pero también pueden presentarlo quienes quieran mejorar su puntaje o todavía no hayan realizado la prueba.

Por su parte, la Validación del Bachillerato Académico está dirigida a personas que no estén matriculadas en una institución educativa y quieran obtener su título de bachiller. Para presentarla es necesario tener al menos 18 años cumplidos en la fecha del examen. También pueden inscribirse ciudadanos extranjeros que se encuentren en Colombia y quieran obtener ese título.

El Pre Saber, por otro lado, permite familiarizarse con la estructura y las condiciones de aplicación del examen Saber 11.

Para el calendario A, cuya aplicación será el domingo 22 de agosto, el registro y recaudo ordinario se realizará entre el 15 de marzo y el 30 de abril de 2027. El periodo extraordinario irá del 3 al 21 de mayo.

Las citaciones se publicarán el viernes 6 de agosto. Los resultados individuales de Saber 11 calendario A estarán disponibles el 22 de octubre, mientras que los de Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico se publicarán el 29 de octubre.

¿Cuándo se aplicarán las pruebas Saber Pro y Saber TyT?

El Icfes también estableció las fechas para los dos periodos de aplicación de las pruebas dirigidas a estudiantes de educación superior.

La primera jornada será el domingo 23 de mayo de 2027. Para participar, las instituciones de educación superior deberán realizar la preinscripción de sus estudiantes entre el 7 de diciembre de 2026 y el 12 de febrero de 2027. Posteriormente, los estudiantes deberán completar su registro y recaudo ordinario entre el 12 de enero y el 12 de febrero. El periodo extraordinario se realizará del 15 al 26 de febrero.

Las citaciones se publicarán el viernes 7 de mayo. Los certificados de asistencia y los resultados individuales podrán consultarse a partir del viernes 27 de agosto, según el calendario anunciado por el Instituto.

Estas pruebas están dirigidas a estudiantes que hayan completado al menos el 75 % de los créditos de sus programas académicos. Saber Pro corresponde a los programas profesionales, mientras que Saber TyT está dirigido a quienes cursan carreras técnicas y tecnológicas.

La segunda jornada se realizará el domingo 10 de octubre de 2027. En este caso, las instituciones de educación superior podrán preinscribir a sus estudiantes entre el 11 de mayo y el 4 de junio.

Publicidad

El registro y recaudo ordinario para los estudiantes irá del 1 de junio al 2 de julio, mientras que el periodo extraordinario se extenderá del 6 al 23 de julio.

Las citaciones se publicarán el viernes 24 de septiembre. Los certificados de asistencia estarán disponibles desde el 29 de octubre y los resultados individuales podrán descargarse a partir del 18 de febrero de 2028.

Publicidad

Las pruebas Saber Pro y Saber TyT evalúan competencias genéricas como razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. Algunos estudiantes también deberán presentar una sesión de evaluación de competencias específicas, según su programa académico. El Icfes recordó que estos exámenes son un requisito para obtener el título de educación superior.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚