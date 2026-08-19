Icfes reprograma pruebas Saber Pro y Saber TyT por daños en sedes educativas tras el sismo

Como explicó el Icfes, la aplicación de las pruebas requiere el cumplimiento de una serie de criterios habilitantes, entre ellos, el aseguramiento de la infraestructura física de cada uno de los sitios. Foto: Icfes

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En la mañana de este miércoles, 19 de agosto, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció la reprogramación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT del segundo semestre de 2026, debido a la emergencia nacional ocasionada por el sismo que sacudió a Colombia el pasado 11 de agosto.

“La decisión se toma teniendo en cuenta la situación de emergencia que atraviesa el país y las dificultades que esta genera para desarrollar la operación en las condiciones requeridas. Actualmente, 180.929 personas se encuentran inscritas para presentar estas pruebas en 341 sitios de aplicación en todo el territorio nacional”, informó la entidad, a través de un comunicado.

Según las cifras más recientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 3.423 centros educativos reportaron afectaciones por el sismo de magnitud 7,4, algunos de los cuales estaban previstos como sitios de aplicación de las pruebas.

Como explicó el Icfes, la aplicación de las pruebas requiere el cumplimiento de una serie de criterios habilitantes, entre ellos, el aseguramiento de la infraestructura física de cada uno de los sitios.

“Esta decisión se toma para que todas las las personas inscritas cuenten con las mismas garantías al momento de presentar la prueba y los sitios de aplicación tengan las condiciones adecuadas”, explicó la entidad, a través de un comunicado.

✍️ Así quedó el cronograma

Como precisó la entidad, la publicación de citaciones se realizará el viernes 2 de octubre, y el día de la nueva aplicación será el 18 de octubre. Ese día, el Icfes entregará en físico el certificado de presentación de la prueba, documento que podrá ser utilizado ante las instituciones de educación superior como constancia de aplicación para poder graduarse, si cumple con los demás requisitos académicos.

Los certificados digitales de asistencia a la prueba los podrán consultar desde el lunes 9 de noviembre y los resultados individuales podrán descargarse desde el viernes 19 de febrero de 2027 en el sitio web de la entidad.

“Estos exámenes, que son requisito para obtener el título, van dirigidos a estudiantes próximos a culminar su educación superior, e insiste en la importancia de garantizar el derecho a la evaluación y acompañar a nuestra comunidad educativa en este momento de emergencia que vive el país”, reiteró el Icfes.

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