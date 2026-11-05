Inauguran nuevo campus de la Universidad del Valle en Sevilla, Valle del Cauca

"Invito a la comunidad universitaria, integrada por estudiantes, profesores, directivos, personal administrativo, a que esta sede que hoy se inaugura sea la sede de los sueños y de las realizaciones, de eso que de una u otra forma hemos…

El Ministerio de Educación, en cabeza de Ilva Myriam Hoyos, inauguró hoy la nueva sede de la Universidad del Valle en Sevilla, Valle del Cauca. El nuevo campus, que inició su construcción durante el anterior gobierno, tuvo una inversión de COP 10.511 millones y se espera que beneficie a 2.908 estudiantes.

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"Invito a la comunidad universitaria, integrada por estudiantes, profesores, directivos, personal administrativo, a que esta sede que hoy se inaugura sea la sede de los sueños y de las realizaciones, de eso que de una u otra forma hemos llamado educación superior, porque nos invita a seguir desarrollando esas habilidades y talentos que adquirimos", dijo Hoyos durante el acto de inauguración.

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Se espera que el campus pueda albergar a los 2.125 estudiantes que ya se encuentran en esta zona, pero que además amplíe en 783 cupos la oferta educativa de la Univalle en Sevilla.

Durante la inauguración, Hoyos también aseguró que se está estudiando la posibilidad de abrir una seccional de la Univalle en el eje Fafetero y que están "explorando alternativas" para la recuperación de las instituciones educativas afectadas por el terremoto que ocurrió hace cerca de tres meses en esta región.

El nuevo edificio de la Univalle cuenta con 1.406 metros cuadrados que están distribuidos en tres pisos. "Contará con biblioteca, auditorio para 89 personas, tres aulas y laboratorios de gastronomía, sistemas e inteligencia artificial y ciencias básicas, con énfasis en suelos y aguas. Estos espacios apoyarán la formación de los 15 programas académicos que ofrece la sede", explicó el Mineducación en el comunicado.

La entidad además informó que la ministra Hoyos participó en la sesión del Consejo Superior Universitario, máximo órgano de decisión de la Univalle, que se realizó tras el acto inaugural.

La Universidad del Valle es una de las instituciones de educación superior públicas del país y cuenta con cerca de 35.000 estudiantes en todas sus sedes. Aunque su sede principal está ubicada en Cali, capital del Valle del Cauca, la institución estima que para inicios de 2026 la mitad de los nuevos estudiantes de pregrado ingresaron por medio del programa de regionalización, que incluye sedes como la de Sevilla.

En total, entre las sedes regionales y los diferentes convenios con los que cuenta la Univalle en diferentes zonas del país, hay 11.300 estudiantes.

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