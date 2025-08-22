INFOTEP, en el Magdalena, se transforma en la Institución Universitaria del Caribe

Esta institución se creó en diciembre de 1981, durante la presidencia de Julio César Turbay Ayala. Foto: INFOTEP

Este viernes 22 de agosto, el Ministerio de Educación anunció la transformación del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional “Humberto Velásquez García“ (INFOTEP), ubicado en el municipio de Ciénaga, Magdalena, en la Institución Universitaria del Caribe.

Esta institución se creó en diciembre de 1981, durante la presidencia de Julio César Turbay Ayala, ocho años después de que en el municipio surgiera la idea de tener una institución de educación superior.

Primero como INFIP, de formación intermedia profesional, y más recientemente como de Formación Técnica Profesional, el INFOTEP ofrece programas de nivel técnico profesional.

La transformación fue comunicada a las directivas de la institución educativa a través de la resolución 017088 del 11 de agosto de 2025, en la que se ratificó “la reforma estatutaria conducente al cambio de carácter académico del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional —Humberto Velásquez García, con domicilio en Ciénaga— Magdalena, que pasa de ser Institución Técnica Profesional a Institución Universitaria, autorizando el consecuente cambio de denominación institucional a Institución Universitaria del Caribe”.

Según explicó el ministerio, la transformación “implica mayores recursos, una oferta académica ampliada, más programas con registros calificados, incremento en el presupuesto institucional, y nuevas oportunidades para la investigación, la regionalización y la extensión universitaria”.

También permite que la institución educativa ofrezca programas profesionales universitarios y nuevos programas de posgrado, al tiempo que adquiere una mayor fortaleza en investigación y autonomía institucional.

De hecho, la cartera anunció que invertirá $40.000 millones en la mejora integral de la sede de Costa Verde, ubicada en Ciénaga, así como otros $5.000 millones que ya fueron ejecutados en la renovación de la biblioteca y otros espacios académicos.

“Esta nueva institución se proyecta como un referente educativo no solo para Ciénaga, sino para todo el Caribe colombiano”, aseguraron desde el Ministerio de Educación.

Al respecto, Leonardo Pérez Suescún, rector de la Institución Universitaria del Caribe, aseguró que esta transformación “es la consecución de un gran objetivo institucional, un anhelo de la ciudad, del departamento y de la región. Ahí está el resultado también del esfuerzo y del concurso, de todo nuestro equipo de trabajo, de todos nuestros colaboradores en todos los niveles, de los profesores, del anhelo de nuestros estudiantes y, por supuesto, de una visión institucional que hoy se materializa como la Institución Universitaria del Caribe, educación superior de calidad desde Ciénaga para toda la región”.

