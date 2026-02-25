Asamblea anuncia paro en la U. Nacional, pero no hay consenso en la comunidad académica

La Universidad Nacional invierte en promedio COP 11.426.139 por estudiante al año. / Cristian Garavito - El Espectador Foto: Cristian Garavito - El Espectador

La Asamblea Triestamentaria de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, declaró paro hasta el 20 de marzo en rechazo a la designación de José Ismael Peña Reyes como rector de la institución educativa.

Según se lee en un comunicado a la opinión pública, esta decisión se toma luego de una sesión de la asamblea en el auditorio León de Greiff, en la sede Bogotá, y con la conexión de más de 4.000 compañeros de otras ciudades.

Una de las principales determinaciones de este encuentro fue “desconocer la ‘rectoría’ de Ismael Peña, al considerarlo un rector investido de legalidad por decisiones judiciales, pero carente de legitimidad y ampliamente rechazado por la comunidad universitaria”, se lee en el documento.

Por su parte, la asamblea también denunció la situación de los estudiantes del edificio de Farmacia, las presuntas irregularidades en Rotorr y, entre otros puntos, se pidió garantizar el proceso constituyente de la Universidad Nacional.

“Exigiremos plenas garantías al Consejo Superior Universitario (CSU) para el desarrollo de la protesta, evitando las clases virtuales y el trabajo en casa para el personal administrativo, así como evitar tomar medidas de represión académica que violenten el derecho a la protesta y nuestro derecho fundamental de reunión”, se lee en el documento.

En contraste, para las 2 de la tarde de este miércoles, la Asamblea de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional se reunirá para expresar su rechazo a la propuesta de paro en la institución educativa.

Por su parte, profesores del Departamento de Literatura, de la Facultad de Ciencias Humanas, enviaron este miércoles una carta al rector José Ismael Peña. En el documento, los docentes aseguran que la normalidad académica y la continuidad de las actividades no están aseguradas con su llegada al cargo.

“Ante esta situación, nos permitimos solicitarle y recomendarle su renuncia al nombramiento como rector de la Universidad Nacional. Solo con ella creemos que la universidad podría encontrar alguna solución viable”, se lee en el documento.

Hace una semana, el Sindicato de Empleados Públicos Docentes de la institución (denominado Atenea) emitió un comunicado en el que instó a la comunidad universitaria a respetar esta sentencia de tutela que revoca la decisión de primera instancia y, en cambio, concede el amparo de los derechos de Peña.

En contraste, la Asamblea Estudiantil de la Sede Medellín de la Universidad Nacional (Unal) se ha declarado en paro, en rechazo a la sentencia que ordena restablecer a José Ismael Peña como rector de la institución educativa. Inicialmente, el cese de actividades iría hasta el próximo miércoles 25 de febrero, aunque no descartan un “paro indefinido”.

Los estudiantes de la Sede Medellín se suman ahora a los de posgrado de la Unal, quienes también se habían declarado en paro, en este caso hasta el próximo martes 24 de febrero. En cambio, según pudo confirmar El Espectador, La Asamblea Estudiantil de la Sede Manizales decidió no formar parte del cese de actividades.

¿Qué ha pasado con la rectoría de la Universidad Nacional?

La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá abre el capítulo más reciente del largo proceso que ha sido la designación de un rector para el periodo 2024-2027 en la Universidad Nacional, que comenzó a agitarse en marzo de 2024, cuando el Consejo Superior Universitario (CSU) designó a Peña como rector.

Entre los hitos más destacados de este proceso, cabe recordar que en septiembre de 2025, el Consejo de Estado decidió no anular la elección del profesor Peña como rector de la Universidad Nacional, aunque aclaró que el fallo no significaba su retorno al cargo.

Poco más de dos meses después, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la Resolución 068 del 6 de junio de 2024, que había designado a Leopoldo Múnera Ruiz como rector. Días después, Múnera se apartó del cargo.

Teniendo como base la sentencia del Consejo de Estado de septiembre, Peña sostuvo que, como su acto de designación no había sido anulado, persistía su derecho a ejercer la rectoría. De ese modo, presentó una acción de tutela que, en primer instancia, fue negada.

Sin embargo, ahora, el tribunal le dio la razón y amparó sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al acceso a funciones y cargos públicos.

