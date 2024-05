Ismael Peña se dirige al Gobierno y a la comunidad de la U. Nacional

La semana pasada Ismael Peña se posesionó como rector en una notaría. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Esta semana estaba planeada una reunión del Consejo Superior Universitario para abordar la crisis que vive la institución por la designación y posesión de José Ismael Peña como rector, quien se posesionó la semana pasada por notaría al no contar con una firma de la ministra de Educación, Aurora Vergara, del acta que señala cómo fue el proceso de elección por parte del CSU.

La reunión fue cancelada por falta de quorum. No asistieron ni el representante profesoral, Diego Torres, ni Ignacio Mantilla, representante de los exrectores, ni Verónica Botero, representante del Consejo Académico; aunque los tres le enviaron una constancia a la Secretaria General de la Universidad, Amanda Mora. Tampoco asistió la representante de los estudiantes, Sara Jiménez, quien había renunciado, aunque el CSU no la había aceptado. Mora no recibió ninguna constancia de su parte.

Recientemente, Ismael Peña publicó un comunicado dirigido a la ministra de Educación, Aurora Vergara, el presidente Gustavo Petro, la comunidad universitaria y el profesor Leopoldo Múnera, quien fue el más votado en la elección no vinculante de la universidad.

En el comunicado, Peña señala que sus propuestas transformadoras en orden académico, tecnológico, normativo y cultural están relacionadas con una comprensión de que la “Institución y su comunidad merecen el mejor destino posible”, por lo que dice que está seguro de que esa convicción individual es también “un clamor colectivo que explica en parte las movilizaciones de las últimas semanas”.

Al presidente y a la ministra les reitera su “voluntad para que el gobierno nacional acompañe la construcción de acuerdos al interior de la UNAL y para impulsar desde la Universidad, la elaboración y el desarrollo de las reformas que el país y la comunidad educativa demandan”.

A Leopoldo Múnera lo invitó a coordinar una agenda de discusiones con los diferentes actores y sectores de la comunidad universitaria “en busca de los acuerdos y reformas necesarias para construir una nueva cultura de participación y democracia en nuestra Institución”.

Y a la comunidad educativa, dirigiéndose a estudiantes, docentes, administrativos y egresados los invitó a poner el amor por la Institución “de presente para participar de los espacios que construyamos conjuntamente en pro de las reformas que anhelan”.

Finalmente, Peña hizo una invitación a que tanto la comunidad universitaria como el Gobierno “construyamos colectivamente las soluciones a esta dolorosa crisis”.

