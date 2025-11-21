Ismael Peña se pronuncia sobre la Universidad Nacional: “soy rector designado”

José Ismael Peña Reyes. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Soy José Ismael Peña Reyes, profesor titular y rector designado de la Universidad Nacional de Colombia para el período 2024-2027″.

Así comienza el comunicado que publicó el profesor José Ismael Peña el 20 de noviembre en horas de la noche. A las 11:18 p.m. puso un trino en su cuenta de X con el breve boletín y un video en el que deja claro que él es el “rector de la universidad”.

El Consejo de Estado, en la sentencia que expidió este jueves, señala Peña, “ha confirmado de manera indiscutible que mi designación ha sido debidamente efectuada y que el procedimiento seguido por el Consejo Superior Universitario (CSU) se llevó a cabo de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente en Colombia. Este fallo reafirma el valor del debido proceso en una institución democrática, plural y comprometida con el país”.

(Lea De Peña a Múnera: así ha sido la pelea por la rectoría de la Universidad Nacional)

Para Peña, que había sido designado como rector el 21 de marzo de 2024, el alto tribunal profirió una “sentencia definitiva. En concordancia con lo dispuesto en la sentencia de fecha 4 de septiembre de 2025 que declaró legal mi designación como rector, la sentencia proferida el día de hoy, declaró nulo el acto de designación como rector del profesor Leopoldo Múnera”.

Aunque no especifica cuál es el siguiente paso que va a dar, pide a la comunidad que acate el fallo y que cumpla las decisiones de la justicia para “honrar la democracia”.

Comparto comunicado a la opinión y a la comunidad universitaria @UNALOficial pic.twitter.com/eNudrZYRoP — Jose Ismael Peña Reyes (@JoseIsmaelPena) November 21, 2025

“Hago un llamado sincero y urgente a toda la comunidad universitaria —a las y los estudiantes, docentes, funcionarias, funcionarios, egresadas y egresados— para que nos reencontremos desde el respeto, el diálogo y la construcción colectiva", dice en el video. También pide que las “afectaciones” que ha sufrido la U. Nacional, producto de las “tensiones de los últimos meses” no se vuelvan a repetir.

Además, asegura que, con las sentencia en firme ahora se dedicará a “trabajar por la estabilidad y la continuidad de la vida académica”.

“Este momento crucial exige de nosotros unidad, no polarización; respeto por la institucionalidad, responsabilidad y cohesión”, afirma más adelante .

¿Qué dijo Leopoldo Múnera?

Leopoldo Múnera, por su parte, se pronunció con un mensaje claro: va a respetar la sentencia del Consejo de Estado, aunque advirtió que no comparte que el alto tribunal haya sido tan “laxo” con el Consejo Superior Universitario (CSU) que eligió a Peña como rector y tan “estricto” con el que seleccionó a Múnera.

Para Múnera, cuyo nombramiento el alto tribunal declaró nulo, la decisión de quién asuma la rectoría para los años siguientes está en manos del CSU.

Así mismo, hizo un llamado a toda la comunidad para que asuman la decisión con “tranquilidad y calma” y puedan culminar el semestre académico.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚