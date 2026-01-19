Logo El Espectador
Japón ofrece becas de investigación para profesores colombianos: requisitos y plazos

La convocatoria está dirigida a docentes colombianos, de primaria y secundaria, que quieran adelantar trabajos de investigación sobre educación escolar. Conozca los requisitos, plazos y rubros que cubre el gobierno de ese país.

Redacción Educación
19 de enero de 2026 - 03:34 p. m.
La bandera nacional japonesa ondea en la sede del Banco de Japón (BOJ) en Tokio, Japón.
Foto: EFE - FRANCK ROBICHON
El Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón (MEXT, por sus siglas en inglés) anunció la apertura de becas dirigidas a docentes colombianos, de primaria y secundaria, que quieran adelantar trabajos de investigación sobre educación escolar en universidades de ese país.

La convocatoria, que estará abierta hasta las 5:00 p.m. del lunes 2 de febrero de este año, está dirigida a docentes de nacionalidad colombiana que hayan nacido después del 2 de abril de 1991.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Quienes aspiren deben contar con un título profesional universitario o licenciado, además de acreditar un mínimo de cinco años de experiencia o 60 meses de experiencia mínima contados hasta el 1.° de octubre de 2026 como profesores de primaria o bachillerato.

Para inscribirse a la convocatoria, no es necesario dominar el japonés. Sin embargo, los aspirantes sí deben acreditar un nivel mínimo de competencia en inglés equivalente a B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Esto se puede lograr presentando el IELTS Academic o General Training, o el TOEFL IBT.

Pese a que no es necesario dominar el japonés, los aspirantes sí deben estar dispuestos a estudiar este idioma, así como mostrar interés por el país y profundizar en la comprensión de su cultura.

Entre los temas que los docentes colombianos pueden ir a investigar se encuentran la administración educativa, los métodos de enseñanza, la investigación por campos específicos (matemáticas, física, química, entre otras), así como prácticas, como las observaciones de clases, participación en actividades especiales y tours a escuelas.

¿Qué gastos cubre la beca?

El gobierno japonés incluye los costos académicos, como los exámenes de admisión, inscripción y cuotas de la universidad receptora. Adicionalmente, se incluye un estipendio mensual de 143.000 yenes, lo que equivale a COP 3.344.112.

El MEXT también proporcionará los tiquetes de ida y vuelta en clase económica desde el aeropuerto internacional más cercano al lugar de residencia del becario hasta un aeropuerto internacional en Japón.

