Mineducación advierte que más de 860.000 niños regresarían a clases sin alimentación escolar

El Ministerio de Educación, por medio de un comunicado, advirtió que cerca de 860.000 niñas, niños y jóvenes que están matriculados en el sistema educativo oficial podrían comenzar las clases sin garantizar el acceso al Programa de Alimentación Escolar.

La razón, explicó la cartera, se debe a que al menos 17 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) no han finalizado los procesos para poner en marcha el PAE desde el primer día de clases. Este retraso además compromete la atención a pueblos indígenas, con una posible afectación a cerca de 199.880 estudiantes, así como a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Sobre esta alerta, la Unidad de Alimentación Escolar, entidad encargada del PAE, asegura que los retrasos se podrían traducir en deserción o inasistencia escolar, pues “la alimentación escolar es un apoyo clave para que niñas, niños, jóvenes y adolescentes puedan asistir a clase y mantenerse en el sistema educativo”.

Por esta razón, la unidad hace un llamado urgente para que todas las ETC que presentan retrasos aceleren lo más pronto posible las acciones pendientes. El Gobierno también pide celeridad para que, antes del comienzo de clases, se garantice la alimentación escolar.

“Se brindaron las orientaciones, se hicieron los llamados oportunos, se dieron a conocer los valores de referencia para una correcta planeación y se establecieron las condiciones necesarias para que el PAE iniciara desde el primer día”, detalla el ministerio en el comunicado.

Después de adelantadas estas acciones, añade la cartera, las entidades territoriales deberán “actuar con la misma responsabilidad y garantizar que ningún estudiante comience el año escolar sin su alimentación”.

Además de esta alerta, el ministerio resalta que, en el último reporte realizado, encontraron que 30 entidades territoriales disminuyeron los recursos con respecto a lo asignado en 2024 y 32 no realizaron aumento de recursos establecido en la ley.

