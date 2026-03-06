José Ismael Peña responde a señalamientos por la corporación Rotorr y uso de viáticos

José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, envió una carta a la comunidad educativa por medio del correo institucional. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

La llegada de José Ismael Peña a la rectoría de la Universidad Nacional ha tenido varias etapas, marcadas por procesos judiciales, protestas estudiantiles y denuncias sobre supuestos malos manejos. La puja por el puesto de rector en la universidad pública más importante del país terminó hace pocas semanas, con la llegada de Peña en cumplimiento de una orden de tutela.

Hasta el momento, Peña no se había dirigido formalmente a la comunidad académica, tras el acto de posesión que se llevó a cabo en su casa. Hoy envió una carta por medio del correo institucional a todos los miembros de la universidad.

En esta, el rector responde a varios cuestionamientos que se han hecho sobre su paso en algunos cargos de la institución, como la Vicerrectoría de la sede Bogotá, o su rol en la creación y la gestión de la Corporación Rotorr, que ha sido objeto de varias denuncias por posibles actos de corrupción.

“Entiendo las preocupaciones que han surgido en la comunidad. Mi compromiso siempre ha sido con la transparencia y la estabilidad de nuestra Universidad. Por ello, ante la circulación de afirmaciones inexactas que no solo afectan mi trayectoria académica y administrativa de más de cuarenta años, sino que desinforman a nuestra comunidad, considero un deber ético y administrativo precisar los siguientes puntos”, escribió Peña en la carta.

Primero se refirió al tema de la Corporación Rotorr. Cuando Leopoldo Múnera, exrector de la institución, llegó al cargo a mediados de 2024, una de sus primeras decisiones fue pedir una investigación por parte de las directivas de la U. Nacional a Rotorr.

La Corporación se creó con el fin de ejecutar proyectos con el sector público y privado, especialmente en temas de ciencia e innovación, como una spin-off de la Universidad Nacional. A Peña lo han señalado de incidir en la conformación y en algunas reformas estatutarias que ha tenido Rotorr, como explicamos en esta nota, y que según la anterior administración podrían vulnerar la autonomía universitaria.

Sobre esto, Peña aseguró que “la corporación fue constituida en 2023, bajo una administración anterior, siguiendo figuras jurídicas que la Universidad ha implementado históricamente para sus funciones misionales. La gestión de este tipo de corporaciones estatutariamente se desarrolla en la Vicerrectoría de Investigación. Es decir, que no tuve ninguna participación en su creación ni gestión”.

Otro señalamiento hacia Peña en relación con Rotorr tiene que ver con la gestión que se ha dado dentro de esta Corporación para ejecutar algunos proyectos que, según las denuncias, favorecerían a personas del círculo cercano de Peña.

El rector respondió a esto que “durante mi gestión como Vicerrector de la Sede Bogotá, esta instancia NO suscribió ni ejecutó proyectos con dicha corporación. Por el contrario, se creó una PMO (oficina de gestión de proyectos) en la Dirección de Investigación y Extensión de la sede”.

Finalmente, señaló que en junio de 2024 hizo una solicitud formal a la Contraloría para que se hicieran labores de vigilancia y control preventivas frente a Rotorr y otras corporaciones de la universidad. “Quiero dejar en claro que NO he recibido beneficio económico, dádiva o contraprestación alguna de la corporación Rotorr-Motor de Innovación”, apuntó. Además, señaló que hoy envió una nueva comunicación a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía para que se haga vigilancia sobre el manejo de los recursos en la institución.

En otros señalamientos que han apuntado a Peña, hay uno relacionado con el uso de viáticos, asignaciones salariales altas y recursos de movilidad estudiantil que lo habrían beneficiado a él y a personas de su círculo cercano.

Al respecto, Peña dijo que “toda asignación de viáticos se encuentra regulada por la normativa interna de la Universidad. Estos recursos están sujetos a procedimientos estrictos de autorización, soportes documentales, legalización y control interno. En consecuencia, cualquier afirmación sobre supuestas irregularidades, como las que han circulado recientemente, carece de fundamento”.

Sobre los recursos de movilidad estudiantil, explicó que hay ocasiones en las que, por normativa, la Universidad no puede hacer giros directos a los estudiantes, por lo que los docentes asumen la administración de esos recursos. A esto se debería que aparezcan registros de dineros recibidos por movilidad estudiantil.

También se refirió a las denuncias de asignaciones salariales hechas por la Revista Raya. “Los puntos salariales docentes se rigen por el Decreto 1279 de 2002. No existe discrecionalidad en mi cargo ni en ninguno de los cargos que he ejercido al servicio de nuestra Universidad para la fijación de salarios; estos responden a criterios nacionales y objetivos definidos por comités técnicos, de los cuales nunca he formado parte”, aseguró.

El rector afirmó que está comprometido con la autonomía universitaria, la gratuidad de la educación pública y el fortalecimiento de la Universidad Nacional. Por último, Peña informó que mañana hará un espacio virtual de escucha y respuesta de preguntas a la comunidad educativa, por medio de la cuenta de Instagram de la Universidad. Este se realizará a las 6:00 p.m.

