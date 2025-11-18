La educación de 477.000 niños y niñas se ha visto afectada por el huracán Melissa

Imagen de referencia. Debido al huracán, los jóvenes tuvieron que dejar de asistir a clase y se encuentran en espacios de enseñanza temporales. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) informó que tres semanas después del paso del huracán Melissa por el Caribe, la educación de alrededor de 477.000 niños se ha visto interrumpida por los daños materiales en Cuba, Haití y Jamaica. Las lluvias torrenciales e inundaciones afectaron los servicios básicos en zonas costeras de estos tres países, provocando el cierre de muchos colegios.

Por ahora, los niños y niñas están asistiendo a espacios de enseñanza temporales, con pocos de los equipos requeridos para un adecuado aprendizaje. De acuerdo con Roberto Benes, director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, las escuelas afectadas no solo ofrecían educación a los jóvenes, sino que también les brindaban protección y estabilidad.

“Cuando la educación se interrumpe, el impacto en el aprendizaje, el bienestar y las oportunidades futuras de los niños puede ser profundo, perpetuando ciclos de desventaja”, aseguró Benes.

El director regional también afirmó que Unicef se encuentra trabajando con los gobiernos de los países afectados para entregar suministros vitales y rehabilitar los colegios dañados, con el fin de garantizar que los estudiantes regresen cuánto antes a clase y de forma segura

En Cuba, la entidad ha posicionado suministros como kits escolares, kits recreativos, kits para el desarrollo infantil temprano, entre otros, para hacerlos llegar a 21.000 jóvenes. Además de sumar esfuerzos, junto al Ministerio de Educación de dicho país, para reparar las escuelas, también ha buscado mejorar la higiene y el saneamiento, así como fortalecer los espacios de protección para la infancia.

Por otro lado, en Haití, Unicef y el respectivo Ministerio de Educación han evaluado las necesidades de los colegios afectados y han proporcionado 2800 kits escolares en los departamentos del Sur y Nippes. También prevén distribuir kits recreativos en Petit Goave para apoyar las actividades psicosociales de 70 niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, en Jamaica, el fondo de la ONU ha facilitado materiales didácticos y 100 espacios de aprendizaje temporales para apoyar a cerca de 10.000 niños en las zonas más perjudicadas. Además, 500 docentes serán capacitados, sumándose a los 1.000 que ya han recibido formación, para “apoyar su propia recuperación y brindar asistencia psicosocial a aproximadamente 18.000 estudiantes”.

Cabe recordar que, según la evaluación más reciente de Unicef, un total de 900.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de necesidad humanitaria, “incluyendo aquellos que sufren retrasos en la continuidad de su aprendizaje”.

