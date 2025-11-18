U. de los Andes anuncia que no habrá aumento real en el valor de su matrícula para 2026

Estudiantes en el campus universitario. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Universidad de los Andes anunció que no habrá un aumento real en el valor de su matrícula para 2026, sino que el ajuste corresponderá únicamente a la inflación (IPC), que fue de 5,51 % entre octubre de 2024 y octubre de 2025.

“Gracias a los cambios implementados en los últimos años, como el crecimiento de la oferta de cursos y programas de educación continua, la diversificación de fuentes de ingreso y un nuevo modelo de distribución económica más equitativo y eficiente, hoy la universidad cuenta con una estructura financiera más sólida, que le permite seguir invirtiendo en el bienestar de su comunidad”, aseguró la rectora de la institución, Raquel Bernal.

Le puede interesar: ‘Somos víctimas de presuntas irregularidades’: Fundación San José, tras polémica por títulos

Durante 2025 se destinaron más de COP 139.000 millones en becas, descuentos y créditos internos y externos, según informó la U. de los Andes. En total, 9.989 estudiantes de pregrado y posgrado fueron beneficiados por esos apoyos, lo cual equivale al 42 % de la población estudiantil. Para 2026, la universidad proyecta una inversión de alrededor de COP 148.000 millones para fortalecer el acceso a la educación y la permanencia de los jóvenes en la academia.

Algunos de los apoyos que ofrece la institución son:

Vamos Pa’lante, que busca otorgar becas a jóvenes universitarios en riesgo de deserción por dificultades económicas.

Beca Ciro Angarita, dirigida a ayudar a estudiantes de pregrado de la Facultad de Derecho.

El Fondo Dora Röthlisberger, que brinda apoyo económico a estudiantes sobresalientes de la Facultad de Ciencias Sociales.

El Fondo Guillermo Wiedemann, dirigido a estudiantes del Departamento de Arte, que ingresen a cuarto semestre o superior y que tengan un promedio acumulado igual o superior a 4.0.

Beca Henry Yerly, destinada a estudiantes de cualquier semestre de pregrado del Programa de Matemáticas.

Otros de los apoyos pueden ser consultados aquí. Además, la universidad otorga un Auxilio por Fallecimiento del Responsable Económico, así como préstamos de corto y mediano plazo, cuenta con convenios con el Icetex y la Agencia Atenea, y con alianzas con entidades financieras.

Lea también: Vacaciones para profesores: ¿cuándo inician y de cuántas semanas son?

“Todos estos mecanismos benefician a estudiantes de distintas regiones, programas y trayectorias académicas”, subrayó la U. de los Andes. “A través de estas iniciativas, la universidad renueva su compromiso con una educación de calidad, que amplía las oportunidades de acceso”.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚