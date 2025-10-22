La U. Nacional de Medellín confirma y lamenta la muerte de una de sus estudiantes

El profesor de la Facultad de Geología aceptó tener otros procesos por temas de género dentro de Universidad. Foto: cortesía

La Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, expresó en un comunicado su profundo pesar por la muerte de Angie Pahola Tovar Calpa, estudiante de último semestre del programa de Ingeniería Administrativa de la Facultad de Minas. “Su ausencia deja un vacío inmenso y enluta a toda la comunidad universitaria”, se lee en el comunicado.

La desaparición de la estudiante se reportó el pasado 27 de agosto. Según la información disponible, Tovar perdió contacto mientras se trasladaba desde su lugar de origen, Nariño, hacia Medellín, donde debía iniciar sus actividades académicas. En una circular previa, la universidad informó que activaba los mecanismos de acompañamiento a través de Bienestar Universitario y otras dependencias, con el fin de brindar respaldo a la familia. Además, el viernes 5 de septiembre, la Universidad Nacional organizó una vigilia simbólica en la Plazoleta de la Luz, en el campus El Volador, que incluyó actividades culturales, momentos de reflexión y la iluminación de velas como muestra de solidaridad y apoyo.

De acuerdo con testimonios que han recogido medios como El Tiempo, Tovar iba en un camión de carga en el que también viajaban un amigo de la familia y el ayudante del conductor. Según esas versiones, el carro fue interceptado por un retén ilegal entre los municipios de Popayán y Piendamó, en Cauca, en una zona conocida como El Túnel.

Con la confirmación de su muerte, la universidad hizo un llamado a las autoridades para adelantar de manera rápida las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de su fallecimiento y garantizar a su familia acceso a la verdad y a la justicia, como parte del respeto a la vida y la dignidad humana. Además, se invitó a la comunidad universitaria a participar en un homenaje simbólico por la memoria de Tovar, que se realizará el 24 de octubre en las escalinatas del Bloque 24 del campus El Volador. El encuentro busca honrar su vida, acompañar el duelo y reafirmar el compromiso con la vida, la memoria y la paz.

“La partida de Angie Pahola nos duele profundamente y nos recuerda la urgencia de construir un país en paz, donde las juventudes puedan vivir y desarrollarse sin miedo. Reafirmamos nuestra convicción de que la educación, el diálogo y la memoria son caminos indispensables para sanar las heridas del conflicto y sostener la esperanza de un futuro más justo y digno para todas y todos”, se lee también en el comunicado de prensa.

Mary Luz Alzate Zuluaga, vicerrectora de la Sede Medellín, enfatizó en el comunicado la importancia de la educación, el diálogo y la memoria como caminos esenciales para sanar las heridas del conflicto y sostener la esperanza de un futuro justo y digno.

