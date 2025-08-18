No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La Universidad Industrial de Santander (UIS) inicia clases en Saravena, Arauca

Durante la primera etapa se ofrecerán tres programas para 90 estudiantes: Ingeniería en Inteligencia Artificial, Zootecnia y Administración Agroindustrial. En 2026 iniciará la construcción de una sede que contará con una inversión de más de $25.000 millones y que espera albergar a más de 2.000 estudiantes.

Redacción Educación
18 de agosto de 2025 - 09:48 p. m.
Foto: Ministerio de Educación
En horas de la mañana de este martes 19 de agosto, en las instalaciones del Instituto Técnico Industrial Rafael Pombo de Saravena (Arauca), se prevé que se adelante el acto inaugural de la Universidad Industrial de Santander (UIS) en este municipio de los Llanos orientales.

El evento, que contará con la presencia del ministro de Educación, Daniel Rojas, autoridades locales, directivos de la UIS y líderes comunitarios, marca el inicio de una nueva etapa de esta universidad pública en el departamento de Arauca.

En la primera etapa, se ofrecerán tres carreras que, según el Ministerio de Educación, fueron definidas estratégicamente junto a la comunidad local. Estas son Ingeniería en Inteligencia Artificial, Zootecnia y Administración Agroindustrial, cada una con 30 cupos asignados.

Durante esta etapa, los 90 estudiantes matriculados recibirán las clases en el Instituto Técnico Industrial Rafael Pombo, que en los últimos meses han sido adecuadas para recibir a los nuevos estudiantes.

Para el primer semestre de 2026, el ministerio proyecta la apertura de cuatro programas adicionales. En total, se espera que en la sede que se empezará a construir también en 2026, y que tendrá una inversión superior a los $25.000 millones, se ofrezcan hasta 20 programas académicos para más de 2.000 estudiantes.

“La llegada de la UIS a Saravena es resultado del memorando de entendimiento firmado el 20 de mayo de 2025 entre el Ministerio de Educación, la Universidad Industrial de Santander, la Gobernación de Arauca y la Alcaldía de Saravena”, preciso la cartera a través de un comunicado.

El ministerio añadió que “este esfuerzo articulado busca democratizar el acceso a la educación superior pública y de calidad, llevando oportunidades reales a la juventud de territorios históricamente excluidos”.

Por Redacción Educación

