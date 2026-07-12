La Universidad del Rosario ofrece 62 becas para estudiar una maestría: así puede postularse

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La Universidad del Rosario se unió recientemente a la Alianza para el Futuro, una iniciativa liderada por la Gobernación de Cundinamarca que busca ampliar el acceso de los profesionales del departamento a programas de formación avanzada.
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Como parte de esta iniciativa, la universidad otorgará 62 becas que cubrirán el 50 % del valor total de la matrícula a las personas interesadas en cursar alguno de los 12 programas de maestría incluidos en la convocatoria.
La financiación, explicó la universidad en un comunicado, se distribuirá de la siguiente manera: la Universidad del Rosario aportará el 30 % del valor de la matrícula; la Gobernación de Cundinamarca, el 20 %, y el estudiante deberá asumir el 50 % restante. La convocatoria, añadió la institución, estará abierta hasta el 14 de julio.
📚 ¿Quiénes pueden postularse?
Para participar en la convocatoria, las personas interesadas deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Haber nacido en Cundinamarca o acreditar que han residido de manera continua en alguno de los municipios del departamento durante los últimos cinco años.
- Contar con un título profesional.
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📚 ¿A qué programas pueden acceder?
Los beneficiarios podrán acceder a 12 programas de maestría en áreas como:
- Business Analytics
- Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación
- Energías Renovables
- Gestión Estratégica de la Información e Innovación Digital
- Asuntos Globales y Procesos Políticos
- Comunicación Política Digital
- Finanzas
- Finanzas Cuantitativas
- Actividad Física
- Deporte y Salud
- Ciudades Inteligentes y Sostenibles
- Economía e Ingeniería Biomédica.
Si quiere más información, puede visitar este enlace.
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