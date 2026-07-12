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La Universidad del Rosario ofrece 62 becas para estudiar una maestría: así puede postularse

Esta convocatoria hace parte de Alianza para el Futuro, una iniciativa liderada por la Gobernación de Cundinamarca. Las becas cubren el 50 % del valor de la matrícula y podrá postularse a uno de los 12 programas de maestría.

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Redacción Educación
12 de julio de 2026 - 02:43 p. m.
La Universidad del Rosario ofrece 62 becas para estudiar una maestría: así puede postularse
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Foto: Pexels
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La Universidad del Rosario se unió recientemente a la Alianza para el Futuro, una iniciativa liderada por la Gobernación de Cundinamarca que busca ampliar el acceso de los profesionales del departamento a programas de formación avanzada.

(Lea: ¿Va a presentar las pruebas Saber del ICFES el 26 de julio? Esto es lo que debe saber)

Como parte de esta iniciativa, la universidad otorgará 62 becas que cubrirán el 50 % del valor total de la matrícula a las personas interesadas en cursar alguno de los 12 programas de maestría incluidos en la convocatoria.

La financiación, explicó la universidad en un comunicado, se distribuirá de la siguiente manera: la Universidad del Rosario aportará el 30 % del valor de la matrícula; la Gobernación de Cundinamarca, el 20 %, y el estudiante deberá asumir el 50 % restante. La convocatoria, añadió la institución, estará abierta hasta el 14 de julio.

📚 ¿Quiénes pueden postularse?

Para participar en la convocatoria, las personas interesadas deberán cumplir los siguientes requisitos:

  • Haber nacido en Cundinamarca o acreditar que han residido de manera continua en alguno de los municipios del departamento durante los últimos cinco años.
  • Contar con un título profesional.

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📚 ¿A qué programas pueden acceder?

Los beneficiarios podrán acceder a 12 programas de maestría en áreas como:

  • Business Analytics
  • Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación
  • Energías Renovables
  • Gestión Estratégica de la Información e Innovación Digital
  • Asuntos Globales y Procesos Políticos
  • Comunicación Política Digital
  • Finanzas
  • Finanzas Cuantitativas
  • Actividad Física
  • Deporte y Salud
  • Ciudades Inteligentes y Sostenibles
  • Economía e Ingeniería Biomédica.

Si quiere más información, puede visitar este enlace.

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Por Redacción Educación

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